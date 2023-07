Aarau Berufsmaturitätszeugnis für 49 junge Frauen und Männer Die Alte Kanti feierte die Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsmittelschule und der Informatikmittelschule.

Eindrücke von der Berufsmaturitätsfeier der Wirtschaftsmittelschule und der Informatikmittelschule der Alten Kanti Aarau. Markus Suter, Alte Kantonsschule Aarau

Am Freitag durfte die Alte Kanti den 49 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsmittelschule (WMS) und der Informatikmittelschule (IMS) ihre Berufsmaturitätsausweise überreichen. Gefeiert wurde in der Alten Reithalle in Aarau. Yannick Berner, Mitglied des Grossen Rates und selbst Ehemaliger der Alten Kanti, sprach über die «Lust auf Fortschritt» zu den Absolventinnen und Absolventen.

Grossrat Yannick Berner hielt die Ansprache. Bild: Markus Suter, Alte Kantonsschule Aarau

Der Ehemaligenverein AULA, vertreten durch den Präsidenten Ueli Price, prämierte die hervorragenden Interdisziplinären Projektarbeiten (IDPA) von Noah Reber, Aris Montagnolo und Astrit Tahiri. Den Absolventinnen und Absolventen der WMS konnte ausserdem das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) Kaufmann/Kauffrau verliehen werden.

Noah Reber und Matthew Clements wurden für die Bestnoten ausgezeichnet. Bild: Markus Suter, Alte Kantonsschule Aarau

Matthew Clements und Noah Reber wurden von der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz für das beste EFZ (Note 5,6) ausgezeichnet. Den «Förderpreis Unternehmen» erhielten Lea Wettstein (WMS) und Eray Çimen (IMS) aus der 3. Klasse. Sie absolvieren nun das Praxisjahr, bevor sie dann in einem Jahr mit EFZ und Berufsmatura abschliessen werden.