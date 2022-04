Aarau Bei Streit mit Messer verletzt Unter noch ungeklärten Umständen entbrannte Samstagabend in Aarau eine Auseinandersetzung unter jungen Männern. Dabei wurden zwei durch Messerstiche verletzt.

In der Aarauer Innenstadt waren am Samstagabend, 16. April viele junge Leute unterwegs, von denen viele einen Lunapark im Schachen besuchten. Kurz nach 20 Uhr ging dann bei der Notrufzentrale die Meldung über eine Auseinandersetzung ein. Die Polizei traf dann in der Nähe der Hirslandenklinik auf etliche junge Männer. Darunter befanden sich zwei Jugendliche, die durch ein Messer verletzt worden waren.

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Keystone

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 16-jährigen Schweizer und einen 17-jährigen Syrer aus dem Kanton Luzern. Ihre Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensbedrohlich. Beide befinden sich weiterhin im Spital. In der Zwischenzeit hatte die Polizei die Fahndung nach dem Täter aufgenommen, der nicht unter den anwesenden Personen war. Noch am Abend stiess die Polizei in der Stadt auf einen 18-jährigen Serben aus dem Bezirk Kulm und nahm ihn unter Tatverdacht fest.

Die Umstände des Vorfalls sind aufgrund widersprüchlicher Aussagen noch weitgehend unklar. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung. (has)