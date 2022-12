Aarau Bei FCA-Spielen gibt’s nicht mehr nur Wurst: Das neue Catering-Konzept setzt auf Foodtrucks – und die Mithilfe von Vereinen Die neu gegründete #Brügglifeld-Catering sucht in den Sportvereinen der Region nach Gastro-Teams. Für FCA-Geschäftsführer Roland Baumgartner ist der Einsatz von gastrounerfahrenen Personen kein Wagnis – er spricht vielmehr von einer «Win-win-Situation».

Der Aargauer Spiess der Metzgerei Rufer hat längst Kultstatus. Neu soll das Angebot aber noch vielfältiger gestaltet werden. Emanuel Per Freudiger / SPO

Mit dem Schlusspfiff an diesem verrückten Samstagabend vor zwei Wochen hat im Brügglifeld nicht nur die Saison für den FC Aarau geendet, sondern auch die Ära der Schlossrueder Metzgerei Rufer als Stadion-Caterer. Seit 1993 standen bei den Heimspielen Werner Rufer und rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Bereits seit 1983 ist die Schlossrueder Metzgerei Lieferantin der FCA-Grilladen, der «Aargauer Spiess» oder die «Scharfe Kurve» haben bei den Fans längst Kult-Status erreicht.

Wie es in der neuen Saison mit der Verpflegung weitergeht, hat der Klub im Frühling angetönt: Neu wird die Organisation #Brügglifeld-Catering unter der Verantwortung von FCA-Geschäftsführer Roland Baumgartner diese Aufgabe übernehmen. Er leitet die operativen Geschäfte von #Brügglifeld-Catering autonom. Die Zusammenarbeit mit dem FCA ist mittels Pachtvertrag geregelt.

Damals hiess es in der Mitteilung, dass mitunter grosse Teile der Catering-Infrastruktur ersetzt oder modernisiert würden. Und: Das Essensangebot werde vielfältiger. «Ziel ist es, unterschiedliche, attraktive und zeitgemässe Verpflegungsmöglichkeiten und einen reibungslosen Ablauf zu bieten, sodass die Gänsehaut-Stimmung schon vor dem Anpfiff beginnt.»

Neu soll es Hotdog, Schnitzelbrot oder Tacos geben

Konkret heisst das: Das klassische Essensangebot mit Pommes und Grilladen (weiterhin aus der Metzgerei Rufer) wird mit einem wechselnden, saisonalen Angebot ergänzt. Zusätzlich zu den bisherigen vier Verpflegungsständen sollen pro Spiel vier Streetfood-Trucks ins Stadion rollen; zwei im Bereich der Stehplätze, zwei bei der Haupttribüne. «Mit den Foodtrucks wollen wir aktuelle Trends aufnehmen, für mehr Abwechslung sorgen und die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher noch breiter abdecken», sagt Roland Baumgartner.

Als Beispiele nennt er American Hotdog, Schnitzelbrot, Pasta, Pizza, Tacos oder Käseschnitten. «Wichtig ist, dass die Konsumation ‹matchkonform› ist, die Menüs also rasch zubereitet und unkompliziert zu essen sind.»

Vereine sollen sich für eine Saison verpflichten

Die wohl aussergewöhnlichste Änderung: Die #Brügglifeld-Catering sieht in ihrem Konzept nicht nur eine eigene fixe Gastro-Crew vor, sondern will für die Arbeit an den Verpflegungsständen auch Vereine aus der Region rekrutieren. Im Mai hat Baumgartner dazu ein Schreiben an verschiedenste (Sport-)Vereine in der Region verschickt. «Durch den Einbezug und direkte finanzielle Unterstützung der regionalen Vereine kann eine wahre Win-win-Situation entstehen», schreibt Baumgartner darin.

Seine Idee: Ein Verein verpflichtet sich fix für eine Saison (18 Heimspiele plus allfällige Cupspiele), für einen der Verkaufspunkte eine Crew mit vier bis acht Personen zu stellen. Der Zeitaufwand pro Spiel beträgt rund sechs Stunden. Als Gegenleistung bekommt ein Verein pro Saison und abhängig von der Standgrösse zwischen 5000 und 10'000 Franken für die Vereinskasse.

Ist der Einsatz von gastrounerfahrenen Personen ein Wagnis?

Eine sympathische Idee, unbestritten. Und ein Gewinn für beide Seiten, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Der Einsatz von gastrounerfahrenen Personen birgt aber auch ein gewisses Wagnis; kein Fan will länger als unbedingt nötig für ein Bier (mit mehr Schaum als Flüssigem) oder eine (mittig kalte) Wurst anstehen.

Roland Baumgartner sieht im Einsatz der Vereine aber kein Problem, schliesslich seien diese nicht alleine für die Stände verantwortlich, sondern als Ergänzung für ein fixes Catering-Team gedacht.

«Für die Stände stehen sogenannte Supervisor zur Verfügung, die jederzeit unterstützen können und auch für eine reibungslose Logistik sorgen.»

Ausserdem treffe es nicht zu, dass Vereinsmitglieder grundsätzlich keine Gastroerfahrung hätten. «Meine ersten Gespräche haben gezeigt, dass die meisten Vereine über cateringerprobte Mitglieder verfügen, die solche Aufgaben schon mehrmals übernommen haben.»

Für den FC Aarau bringt dieses Vereins-Konzept auch einen finanziellen Vorteil: Zwar kenne er den Preis der bisherigen Lösung nicht, so Baumgartner, aber: «Eine Kooperation mit den Vereinen wird bei den Personalkosten tatsächlich etwas günstiger sein. Genau dadurch entsteht für die Vereine, aber auch für den FCA – indirekt durch den Pachtvertrag – eine Win-win-Situation.»

Auf den Aufruf hin haben sich 15 Vereine gemeldet. Mit Vieren werden nun konkrete Gespräche geführt.