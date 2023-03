Aarau Baustelle zu Bürozeiten: Am Morgen und am Abend soll der Verkehr rollen Auf der Mühlemattstrasse bei der Aarauer Kettenbrücke harzt es tagsüber wegen verschiedener Baustellen. Um die Strasse zu Stosszeiten nicht zu blockieren, wird aber nur zwischen 8 und 16 Uhr gearbeitet. Davor und danach werden die Gräben abgedeckt.

Wegen einer Baustelle auf der Mühlemattstrasse kommt es zwischen 8 und 16 Uhr zu Behinderungen. Bild: Katja Schlegel

Seit Mittwochmorgen harzt es tagsüber auf den Aarauer Strassen entlang der Aare: Wegen einer Baustelle auf der Kantonsstrasse Mühlemattstrasse (Höhe Abzweigung zur Kettenbrücke) wird der Verkehr zwischen Telli und Schachen abwechselnd einspurig geführt. Laut Bauleitung wird eine Abwasserleitung der Strassenentwässerung von der Kettenbrücke mit bestehenden Leitungen zusammengelegt.

Um den Verkehr zu den Stosszeiten nicht zu behindern, wird nur zwischen 8 und 16 Uhr gearbeitet, der Verkehr wird mittels Verkehrsdienst geregelt. Davor und danach werden die Gräben mit Stahlplatten abgedeckt, die Strasse ist normal befahrbar. Die Arbeiten dauern bis Gründonnerstag.

Linksabbieger ab Freitag gesperrt

Zu grösseren Behinderungen wird es ab Freitag kommen: Dann wird der Linksabbieger auf die Kettenbrücke aus Richtung Schachen gesperrt. Der Verkehr aus dem Schachen muss via Telli-Kreisel kehren. Auch an dieser Baustelle wird nur von 8 bis 16 Uhr gearbeitet, und sie wird am Gründonnerstag fertig sein.

Der Bus aus dem Damm-Quartier muss vorübergehend über diese Rampe umgeleitet werden. Bild: Katja Schlegel

Aufgrund der Bauarbeiten müssen die BBA-Busse aus dem Damm-Quartier via Flösserstrasse umgeleitet werden. Dies, weil die Baustelle den möglichen Radius so einschränkt, dass der Bus nicht mehr um die Kurve kommt.

Neue Pflästerung für den Zollrain

Gebaut wird auch auf dem Zollrain: «Hierbei geht es primär um Anpassungen in Lage und Höhe des Knotens Kettenbrücke, Flösserstrasse an den bestehenden Zollrain», so Jens Hübner, Leiter Tiefbau der Stadt Aarau. Gleichzeitig werde der durch den Busbetrieb stark in Mitleidenschaft gezogene Strassenaufbau (Pflästerung) inklusive Unterbau vollständig saniert und die öffentliche Beleuchtung erneuert. «Um den Busbetrieb geringstmöglich zu beeinträchtigen, ist eine einseitige, aber dadurch länger dauernde Bauausführung notwendig», so Hübner weiter. Die aktuelle parkhausseitige Baustelle ist Ende April fertig, der zweite Abschnitt Mitte Juni.