Aarau Baustelle an der Buchserstrasse wird verschoben: Was Verkehrsteilnehmer jetzt wissen müssen Die nächste Phase des Grossprojekts steht bevor. Voraussichtlich am kommenden Dienstag wird deshalb die Verkehrsführung geändert.

Der nördliche Teil der Buchserstrasse in Aarau ist jetzt fast fertig umgebaut. Die Baustelle zieht anschliessend in den südlichen Teil. Bild: Romeo Basler

Man hätte erwarten können, dass die Grossbaustelle an der Aarauer Buchserstrasse Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hat - aber nein: «Keine Unfälle, keine Staus», lautet das Zwischenfazit von Markus Kissling, Projektleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Das hänge unter anderem mit der grosszügigen Platzsituation zusammen: Bisher konnte der Verkehr dank Verschwenkungen nach links oder rechts immer zweispurig geführt werden. In zeitlicher Hinsicht liegt die Baustelle aufgrund der frostigen Tage vor Weihnachten zwar etwa drei Wochen hinter dem ursprünglichen Zeitplan, allerdings handelt es sich um ein mehrjähriges Projekt.

Am kommenden Dienstag (18. April, wetterbedingte Verschiebung möglich) wird nun die Verkehrsführung erneut umgestellt: Die Baustelle, bisher auf dem westlichen Teil der Buchserstrasse, wandert in den östlichen. Das heisst: in den Bereich zwischen Oehler-Villa und der Einmündung Barbaraweg.

Wiederum wird zuerst die eine, dann die andere Strassenseite umgebaut. Die Strassennutzer müssen sich also auf eine geänderte Verkehrsführung gefasst machen: Gebaut wird zuerst auf Seite Florahof (Zufahrt eingeschränkt), der Verkehr verschwenkt Richtung Torfeld und bleibt so zweispurig. Eine Umleitung für Fussgänger ist signalisiert. Die Bushaltestellen Gais kommen überdies wieder definitiv an ihren früheren Standort, die Bushaltestelle Bavaria bleibt, wo sie ist.

In einigen Wochen wird im schmalen Strassenabschnitt zwischen Florastrasse und Barbaraweg der mittlere Teil der Strasse gebaut. Weil dort weniger Platz für Verschwenkungen zur Verfügung steht, wird die Verkehrsführung anspruchsvoller. Diese Bauarbeiten fallen jedoch in die Sommerferien. Das BVU wird informieren, sobald es soweit ist.

Gebaut wird jeweils auf einer Strassenseite, der Verkehr fliesst auf der anderen Strassenseite und wird, damit zwei Spuren angeboten werden können, auf Trottoir und Vorplätze verschwenkt. © Romeo Basler

Das gesamte Strassenbauprojekt (Kosten: 34 Millionen Franken) reicht von der Gais in Aarau über die Buchserstrasse zur Bavaria-Kreuzung und dann weiter via Tramstrasse bis nach Suhr. Die Strassen werden erneuert und zeitgemäss umgestaltet. Die teilweise noch in der Strasse vorhandenen alten Geleise der Wynen- und Suhrentalbahn kommen raus.

Insgesamt gibt es vier Teilprojekte; der nun laufende Umbau der Buchserstrasse ist Teil 1.