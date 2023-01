Aarau Baufeld in der Aarenau: Anhaltendes Regenwetter verhindert Baustart Vor zwei Monaten feierte die Ortsbürgergemeinde Aarau auf dem Baufeld 6 Spatenstich. Doch seither wurde nichts mehr in die Erde gerammt. Warum?

Visualisierung der Überbauung auf Baufeld 6 aus der Feder des Aarauer Architekturbüros Kim Strebel. Visualisierung: Miyo/zvg

Die Wohnungen auf Baufeld 6 in der Aarenau sind beliebt. Bereits hätten sich mehr Interessenten gemeldet als dereinst Wohnungen zur Verfügung stehen werden, hatte Daniel Müller, Leiter Ortsbürgergut, am Spatenstich am 11. November gesagt. Doch während potenzielle Mieter bereits mit den Hufen scharren, scharrt auf dem Baufeld selbst noch kein einziger Bagger. Auch zwei Monate nach dem Spatenstich.

Der Grund: das anhaltende Regenwetter. Der Boden ist völlig durchweicht; was schon im November ein Problem war, hat sich seither nicht gebessert. Es regnet Woche für Woche. «Im Rahmen der Baubewilligung hat der Kanton Auflagen gemacht zum Schutz des Bodens», sagt Jacqueline Suter, Projektleiterin beim Stadtbauamt Aarau. «Unter anderem dürfen sämtliche Bodenarbeiten auf Baufeld 6 nur bei ausreichend abgetrocknetem Boden durchgeführt werden, um der Bodenverdichtung und damit Einbussen bei der Bodenfruchtbarkeit vorzubeugen.»

Zwei Drittel der Arbeiten sind vergeben

Weiter gebe der Kanton vor, dass sämtliche bodenrelevanten Arbeiten durch eine spezialisierte Firma begleitet werden. «Diese Firma prüft auch die Feuchtigkeit und gibt den Boden frei für Bauarbeiten, sobald er genügend trocken ist», so Suter weiter. Für den Baustart sei alles bereit, und auch die Submissionen seien in vollem Gange: Gut zwei Drittel der Arbeiten seien vergeben, so Suter. «Momentan werden die Ausschreibungen für den Innenausbau vorbereitet.»

Die Aarauer Ortsbürgergemeinde investiert auf dem Baufeld rund 20 Millionen Franken. Gebaut werden fünf Häuser mit insgesamt 40 Wohnungen (60 bis 140 Quadratmeter Fläche), gruppiert um einen grossen, gemeinsamen Platz. Bezugstermin soll Ende 2024 sein.