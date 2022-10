Aarau Bauarbeiter beklaut: Als der Beschuldigte dann doch zur Verhandlung erschien, wurde er zu Gefängnis und Landesverweis verurteilt Ein 37-jähriger Mann hat sich auf verschiedenen Baustellen in der Region an den Rucksäcken von Bauarbeitern zu schaffen gemacht. Vor dem Aarauer Bezirksgericht wird er aber nicht nur deswegen verurteilt.

Vor dem Bezirksgericht Aarau wurde der 37-Jährige schlussendlich verurteilt. Severin Bigler

Es ist eine dicke Anklageschrift, die Alban (Name geändert) betrifft. Er soll vor rund zwei Jahren mehrere Baustellen in der Region Aarau widerrechtlich betreten, Bargeld aus den Rucksäcken der Bauarbeiter und aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet haben. Weiter klagt ihn die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wegen Urkundenfälschung (Fahren ohne Billett und falsche Angaben auf dem Bussenzettel), Entwendung eines Motorfahrzeugs und dessen Verwendung ohne Führerausweis sowie Hausfriedensbruchs in verschiedenen Fällen an. Dies wegen der Vorfälle auf den Baustellen, er soll aber auch wiederholt eine Betreuungseinrichtung trotz Hausverbots betreten haben.

Gleich zu Beginn des Prozesses vor Bezirksgericht Aarau beantragte der Pflichtverteidiger einen zehnminütigen Unterbruch. Er habe bisher nicht die Gelegenheit gehabt, sich mit seinem Mandanten zu beraten. Er habe ihm eine Woche zuvor schon auf den Anrufbeantworter gesprochen und ihn um Rückruf gebeten, das sei aber erst am Verhandlungstag, und zwar knapp zwei Stunden vor Prozessbeginn, geschehen.

Er wolle sich bessern und arbeiten

Nach dem Unterbruch wollte Gerichtspräsidentin Karin von der Weid wissen, warum Alban den ersten beiden Vorladungen einfach nicht gefolgt war. Darauf antwortete dieser via Dolmetscher, er sei psychisch stark angeschlagen. Er habe wegen seiner kaputten Beziehung Selbstmordgedanken, der Prozess sei ihm schlichtweg egal gewesen. Er wohne jetzt in einem Hotelzimmer in der Region, das ein Freund von ihm bezahle. Er habe schliesslich kein Geld, keine Arbeit und auch kein Zuhause, das soll sich jetzt aber alles ändern. Just vor einer Woche habe er mit seiner Frau und den beiden Kindern gesprochen, es sehe danach aus, als finde die Familie wieder zueinander. Auch beruflich dürfte sich bald etwas ergeben, er habe eine Stelle als Bauarbeiter bekommen.

Vom Arbeitsvertrag wie auch von der baldigen Wiederherstellung der Familie weiss auch Albans Anwalt noch nichts – er erbittet eine einwöchige Frist, um entsprechende Belege dem Gericht vorzulegen. Neben der unbedingten Strafe von acht Monaten und einer Busse von 200 Franken beantragt die Staatsanwaltschaft einen sechsjährigen Landesverweis. Dies wäre aber schlimm für Alban. Er habe im Kosovo doch nichts. Von der Weid fragte: «Ja, aber hier haben Sie doch auch nichts?» Er antwortete, bis jetzt stimme das, er wolle sich bessern, wolle arbeiten und um seine Familie kämpfen.

Nägel gesucht, um etwas zu renovieren

Er habe auf keiner der Baustellen etwas gestohlen, gab Alban in der Befragung zu den Vorwürfen an. Auf einer habe er im Rucksack eines Zivilklägers nach Nägeln gesucht, die er gebraucht habe, um im Haus seiner Familie den Keller zu renovieren. An eine andere mag er sich gar nicht erinnern, es könne aber schon sein, dass er da gewesen sei. Schliesslich besuche er häufig Baustellen, um dort nach Arbeit oder auch mal nach einem Feuerzeug zu fragen. Dass er laut dem Staatsanwalt von einem Polier in einem Baustellencontainer erwischt und dort eingesperrt wurde, das stimme auch nicht, führt er aus. Wie ihn der Polier dennoch problemlos beschreiben konnte – mit Detailangaben zur Zahnstellung, die man nur von nahem erkennt –, kann er sich nicht erklären.

Die Urkundenfälschung sei auch keine, erklärt Alban weiter, sondern ein schlichtes Missverständnis: Er habe gemeint, der Billettkontrolleur habe nach der Person gefragt, bei der er wohnt. Den Bussenzettel habe er aber trotzdem selber unterschrieben.

Keine schlechte Prognose, nur schlechte Phase

Albans Anwalt stellt in seinem Plädoyer fest, es gebe keine objektiven Beweise, dass sein Klient etwas anderes als Nägel aus den Rucksäcken entwendet habe. Und auch wenn er hätte Geld finden wollen, übersteige dessen Wert die Schwelle einer Bagatelle von 300 Franken nicht. Auch ein Video zeige nur, dass Alban da gewesen sei und nicht, dass er Geld gestohlen habe. Für alles andere gäbe es ebenfalls keine Beweise, ausser dafür, dass Alban ohne Billett Zug gefahren sei und dass er ohne Autobillett Auto gefahren sei, weil er das zugegeben habe. Deshalb handle es sich um Bagatelldelikte, die mit einer Geldstrafe («ein paar Tagessätze») und einer Busse zu ahnden seien. Die Strafe sei aufzuschieben, denn Alban könne – trotz achtseitiger Anklageschrift – keine schlechte Prognose gestellt werden. Er befinde sich nur in einer schlechten Phase.

Gerichtspräsidentin von der Weid folgte den meisten Anträgen der Staatsanwaltschaft. Sie sprach Alban des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls schuldig bezüglich der Rucksäcke, beim Fahrzeug erfolgte ein Freispruch. Weiter wurde Alban des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen, weil er die Baustellen verbotenerweise betreten hat. Ebenso der mehrfachen Urkundenfälschung (Bussenzettel) und der Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz (Fahren ohne Billet) sowie des Führens eines Motorfahrzeugs ohne den erforderlichen Führerausweis. In Sachen Entwendung des Motorfahrzeugs wurde er freigesprochen, ebenso des mehrfachen Hausfriedensbruchs in der Betreuungseinrichtung. Verurteilt wurde Alban zu sechs Monaten unbedingt, hinzu kommt eine Busse von 100 Franken, alternativ ein Tag Haft. Dazu wird er für fünf Jahre des Landes verwiesen.