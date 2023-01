Aarau Bauarbeiten für das neue Pflegeheim Herosé starten bald In den nächsten Tagen soll es losgehen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Vorher aber müssen noch zwei grosse Bäume gefällt und die bisherige Alterssiedlung abgerissen werden.

Die bisherige Alterssiedlung Herosé wird demnächst abgerissen. An ihrer Stelle wird das neue Pflegeheim gebaut. Bild: Alex Spichale (8. April 2022)

Aarau investiert an die 70 Millionen Franken in die Erneuerung seiner Alterseinrichtungen. Nach der Renovierung der Station Milchgasse in der Altstadt folgt nun das grösste der insgesamt drei Vorhaben: der Neubau des Pflegeheims Herosé.

Am 19. Dezember wurde die Baubewilligung erteilt, kurz davor waren die ukrainischen Familien, die zuletzt in der Alterssiedlung gewohnt hatten, ausgezogen. Jetzt, da die Feiertage vorbei sind, starten die Bauarbeiten für das über 52 Millionen Franken teure Projekt in den nächsten Tagen, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die bisherige Alterssiedlung wird für das neue Pflegeheim abgerissen.

Parallel dazu wird an der Projektierung für die neue Alterssiedlung gearbeitet, die nach Fertigstellung des Pflegeheims nebenan errichtet werden soll.

So soll das neue Pflegeheim dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Zwei Bäume müssen noch vor Baustart weichen

Im Wissen, dass das Fällen von Bäumen jeweils heftige Reaktionen auslösen kann, warnt die Stadt – wie zuletzt üblich – bereits im Voraus: Vor Baustart müssen die beiden Schwarznussbäume im Park gefällt werden. «Sie befinden sich in schlechtem Zustand», so die Stadt. Das Holz soll weiterverwendet werden, «wenn möglich für Gestaltungselemente im neuen Pflegeheim». Im August hatte sich SP-Kreisschulrat Benedict Ammann in einer Petition für den Erhalt der Bäume im Herosé eingesetzt.

In den Monaten Januar und Februar werden Altlasten aus der bestehenden Alterssiedlung entfernt. Anschliessend werden die notwendigen Rodungen im nördlichen Bereich des Parks und der Rückbau der Alterssiedlung vorgenommen. Die Aushubarbeiten für den Neubau starten im März 2023, die Baumeisterarbeiten sind ab Juni 2023 eingeplant.

Der Park mit den grossen Bäumen beim Altersheim Herosé. Bild: Nadja Rohner (29. Juli 2022)

Ein grosser Teil des Parks beim Herosé wird für die Baustelleninstallation benötigt und deshalb von der restlichen Umgebung abgetrennt. Das weiterhin in Betrieb stehende Pflegeheim, das Herzoghaus und die Zufahrten zu den Hauseingängen soll jedoch jederzeit zugänglich bleiben.