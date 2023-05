Aarau Bald rennen die Pferde wieder: Im Schachen wird die Jubiläumssaison gestartet Am 14. Mai beginnt die Pferderennsaison 2023 im Aarauer Schachen. Speziell zum Muttertag gibt es ein Rennbahn-Zmorge mit Livemusik. Für den Aargauischen Rennverein ist dieses Jahr ein ganz bedeutendes: Er feiert den 100. Geburtstag.

In wenigen Tagen geht es mit den Pferderennen in Aarau wieder los. Bild: Fabio Baranzini

Am 14. Mai, pünktlich zum Muttertag, beginnt wieder die Rennsaison in der Aarauer Pferderennbahn. Sportlich startet der Tag um 12 Uhr mit dem ersten Ponyrennen. Auf dem Programm stehen zwei Flachrennen, ein Jagd- und ein Cross-Country-Rennen sowie vier Trabrennen. Hauptereignis dieses ersten Renntages wird der Mai-Preis der Stadt Lenzburg und Gruppe «Lenzburger Unternehmen» sein: Ein mit 10 000 Franken dotiertes Trabrennen über 2500 Meter.

Abgeschlossen wird der Renntag traditionsgemäss mit dem Cross-Country, dem «Preis der Metzgerei & Partyservice Speck Aarau Rohr». Dieses Rennen über 4400 Meter und 28 Sprünge bietet den spektakulären Abschluss des Tages.

Die traditionsreichen Pferderennen im Aarauer Schachen ziehen Jahr für Jahr viele Gäste an. Bild: Fabio Baranzini

Doch schon vor den Rennen beginnt der Tag an der Rennbahn um

8.30 Uhr mit einem Muttertag-Zmorge, serviert von der Thommen Gastronomie AG. Dazu wird der Jaisli-Beck die ersten 2000 Damen auf dem Rennbahngelände mit einer feinen Muttertagsüberraschung beschenken. Livemusik gibt es von Michael Hammer. Kinder könnten unterdessen in einem betreuten Kindergarten unterhalten werden.

Führung durch die Kulissen der Rennbahn geplant

Nach dem Zmorge ist eine Führung durch die Rennbahn geplant samt Gesprächen mit den Akteuren und Informationen über die Geheimnisse der Pferdewetten, wie es in einer Mitteilung des Aargauischen Rennvereins heisst. Sehen wird man unter anderem auch die Ergebnisse der Renovierungsarbeiten, die im letzten Winter durchgeführt wurden – darunter etwa die neuen Toiletten oder der neue Bachübersprung.

Im aktuellen Jubiläumsjahr des nun hundertjährigen Rennvereins finden noch drei weitere Renntage statt: am 3. Juni, 27. August und 17. September. Am 19. August findet zudem das «Festival der Pferde» statt. Der Verein war am 24. Februar 1923 im Café Bank an der Bahnhofstrasse gegründet worden.