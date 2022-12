Aarau Bald Gratiscontainer für Abfallsäcke: Stadtrat unterstützt das Pilotprojekt Wo es keine Unterflur-Sammelstellen gibt, sollen Haushalte auf von der Stadt zur Verfügung gestellte Abfallcontainer zählen können. So werde die Stadt sauberer und das Werkhofpersonal entlastet, heisst es. Bald soll auch ein Farbsacksystem folgen.

Nicht alle Aarauer Quartiere haben solche Unterflur-Sammelanlagen wie hier an der Kasinostrasse. Urs Helbling (7.5.2021)

Im Frühling forderten die Einwohnerräte Pascal Benz, Brigitte Vogt (beide FDP) und Cornelia Forrer (EVP/EW) Gratis-Abfallcontainer für die Aarauer Haushalte, die nicht auf Unterflur-Sammelanlagen in ihrer Nähe zählen können. An Sammeltagen stehen Kehrichtsäcke sonst im Quartier herum, unter anderem in der Altstadt. Dies sei «unhygienisch und stinkig», hiess es.

In einem Pilotprojekt sollten grosse, am besten abschliessbare Container von der Stadt ausgeliehen werden. Dank diesen könnten auch die Sammeltouren effizienter werden. «Gratiscontainer sollen dort verwendet werden, wo diese aus Kosten- und Platzgründen geeigneter sind als Unterflur- oder Grosscontainer», schrieben die Ratsmitglieder.

An Sammeltagen türmen sich die Abfallsäcke, wie hier in der Altstadt. Katja Schlegel (11.4.2021)

Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor: Das Pilotprojekt wird gestartet, Umsetzbarkeit und Akzeptanz der Bevölkerung sollen in der Zeit ermittelt werden. Schon heute empfehle der Werkhof, Abfallcontainer für Kehrichtsäcke, Papier und Karton zu verwenden. Auch weil das Werkhofpersonal so körperlich entlastet werde. «Dies stellt einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit dar», schreibt der Stadtrat.

Das Projekt wird Teil des Legislaturziels 6 (hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum). Der Stadtrat erhofft auch, «wertvolle Erkenntnisse» zu gewinnen für die künftige Einführung eines Farbsacksystems bei der Abfallentsorgung.