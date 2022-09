Aarau Bachfisch: Grosser Bahnhof für ein kleines Gebäck Über das Aarauer Gebäck gibt es nun einen Kurzfilm. Dieser feierte am Mittwochabend vor einer illustren Gästeschar Premiere. Der nächste grosse Auftritt steht bereits bevor.

Der essbare Bachfisch mit dem vor Ort gegossenen Pendant aus Bronze. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Dieser kleine Kerl ist mit 55 Gramm ein Leichtgewicht. Aber der Bachfisch hat es in sich, und zwar weit mehr als Zucker, Butter und Mehl. Wenn es um ihn geht, kommen alle: Allen voran sein Götti, Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, dann Maya Bally, Mitte-Grossrätin und AVUSA-Präsidentin (Aargauischer Verband Unternehmen mit sozialem Auftrag), Franziska Zehnder (Co-Stiftungsratspräsidentin Töpferhaus) sowie Jörg Walter, Paul Knoblauch und Philippe Guignard aus den Reihen der Heinerich Wirri-Zunft, um nur ein paar der illustren Gäste zu nennen.

In der Glockengiesserei Rüetschi in Aarau wurde der Bachfisch als Aarauer Spezialität zelebriert. Träger sind die Stadt Aarau, das Töpferhaus Aarau, die Heinerich Wirri-Zunft und Aarau Info. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Sie alle waren auf Einladung der Stiftung Töpferhaus dabei, als am Mittwochabend der Film über den Aarauer Bachfisch in der Glockengiesserei Rüetschi AG Premiere feierte, und zu diesen Ehren zwei Bachfische in Bronze gegossen wurden. Der Film ist seit Donnerstag auf der eigens eingerichteten Website www.bachfisch.ch aufgeschaltet.

TÖPFERHAUS/Youtube

Zwar ist der Bachfisch nicht neu, bereits vor acht Jahren wurde das Gebäck unter dem Patronat von Stadt, Heinerich Wirri-Zunft, Aarau Info und der Stiftung Töpferhaus entwickelt. Nun soll er aber einen nächsten grossen Schub als das Aarauer Gebäck schlechthin erhalten. Der nächste ganz grosse Auftritt für den Bachfisch steht mit dem Bachfischet am

23. September bereits kurz bevor: Neu werden alle Umzugsteilnehmenden nach dem Bachfischet mit einem Bachfisch verpflegt.

Filmproduzentin Christina Brun (l.) spricht mit Regine Frey vom Töpferhaus über die Dreharbeiten. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung