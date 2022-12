Aarau Autos unter die Erde, ein grüner Platz darüber: Wie geht es mit dem «Rohrpark» weiter? Diesen Herbst brachte Anwohner Daniel Menzi seine Idee eines Parks im Aarauer Stadtteil Rohr an die Öffentlichkeit. Dieser sollte gleich dort entstehen, wo heute täglich Tausende Autos vorbeifahren: Auf der Hauptstrasse. Nun soll die Bevölkerung mitziehen.

Daniel Menzi (im Bild) lanciert die Idee eines Parks auf der Hauptstrasse in Rohr, auf Höhe der Haltestelle Rigistrasse. Daniel Vizentini

Es war eine gewagte Idee, die überraschte: An der Hauptstrasse in Rohr, ungefähr bei der heutigen Bushaltestelle Rigistrasse, könnten die Autos in einen Tunnel unter die Erde geführt und darüber ein Park gebildet werden. Hinter dem Vorschlag stand Anwohner Daniel Menzi. Vor wenigen Monaten trat er mit dieser Idee eines «Rohrparks» vor die Öffentlichkeit – und stiess auf reges Interesse.

In einer Mitteilung auf Facebook schreibt er nun, wie es mit dem Vorhaben weitergehen soll, jetzt da das Thema lanciert und der Puls der Bevölkerung gespürt wurde. Deren Interesse sei «allen Rückmeldungen zufolge, offenbar da». Das Projekt liege «bereit zur Weiterverfolgung».

Daniel Menzi erklärt seine Idee von einem Park auf der Hauptstrasse in Rohr. Laurin Kühnis

Es sei davon auszugehen, dass diese nächste Projektphase aber sehr lange dauern und auch sehr intensiv sein werde, so Daniel Menzi. Deshalb will er das Vorhaben nun auf weitere Schultern verteilen.

Er sieht drei mögliche Szenarien

Drei Varianten nennt er dafür. Die erste: Ein bestehender Rohrer Verein nimmt das Projekt in die Hand und treibt es voran. «Dass wir diesen Verein tatkräftig unterstützen und, auf Wunsch, die Leitung für ein ‹Rohrpark-Ressort› innerhalb des Vereins übernehmen würden, versteht sich von selbst», schreibt Daniel Menzi. Nicht von ihm genannt, aber wohl naheliegend, wäre der Stadtteilverein Rohr, der in seinem Mitteilungsblatt «SprachROHR» die Idee erstmals publik machte.

Die zweite Variante wäre laut Daniel Menzi, wenn sich genügend Personen melden und zusammentun, um das Projekt unabhängig weiterzutreiben. Und als dritte Variante genannt wird schliesslich die Möglichkeit, dass das Projekt halt «mit allen Ehren» begraben wird.

«Für alle drei Varianten nehmen wir gerne Rückmeldungen und Anregungen entgegen», so Daniel Menzi. Ziel sei, demnächst entscheiden zu können, wie es mit der Idee eines Rohrparks weitergeht.