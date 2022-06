Aarau Ausverkauft! Nach der Pandemie wollen alle ans Maienzug-Bankett Es gibt keine Bankettkarten mehr, meldet die Stadt. Ob der Schmaus draussen oder drinnen stattfindet, ist aber noch offen.

Das letzte richtige Bankett 2019 auf der Aarauer Schanz war ebenfalls gut besucht – schon vor dem Maienzug ausverkauft wie heuer war der Anlass aber schon seit vielen Jahren nicht mehr. Chris Iseli

(5. Juli 2019)

Ist es der neue Caterer, der «Schützen»? Oder die neue Senfsauce am Fleischmenu, von der ein hochrangiges Mitglied der Maienzug-Kommission schwärmte, sie sei so gut, dass man «darin baden will»? Oder die Vegan-Option für den Hauptgang? Oder doch das Nachholbedürfnis nach zwei Jahren Maienzug light? Man weiss es nicht. Fakt ist: Das Maienzug-Bankett ist ausverkauft. Es gibt auch keine Tageskasse mehr. Das teilte die Stadt mit.

«Seit ich bei der Stadt arbeite, ist es noch nie vorgekommen, dass wir vor dem Maienzug keine Bankettkarten mehr für das Bankett auf der Schanz verkaufen konnten», sagt Vizestadtschreiber Stefan Berner auf Anfrage. «Wir waren auch immer in der Lage, an der Tageskasse noch Tickets zu verkaufen.»

Ob das Schönwetterbankett auf der Schanz oder das Schlechtwetterbankett in der Schachenhalle stattfindet, ist noch unklar. Auf der Schanz hat es 3800 Plätze. In der Sporthalle 2600.

«Das ist auch der Grund, weshalb wir jeweils zwei verschiedene Arten von Bankettkarten verkaufen: Schön- und Schlechtwetterkarten (gültig für die Schanz und die Sporthalle) und Schönwetterkarten (nur gültig für die Schanz)», führt Berner aus. «Wir haben, da die maximale Kapazität der Sporthalle erreicht wurde, bereits am letzten Freitag die Schön- und Schlechtwetterkarten aus dem Verkauf genommen. Am Montag nun wurde auch die Kapazitätsgrenze der Schanz erreicht. Das neue digitale Buchungssystem hat uns sehr geholfen, die Buchungen zeitnah zu verfolgen und entsprechend reagieren zu können.»

Auch in den Jahren davor wurde es knapp

Wichtig ist: Personen, welche nur eine Schönwetterkarte gekauft haben, dürfen am Bankett in der Sporthalle nicht teilnehmen. Für die Schönwetterkarten besteht aber ein Rückgaberecht. Die Rückerstattung muss auch online beantragt werden. «Wir werden, wenn das Bankett in der Sporthalle stattfinden muss, am Samstag nach dem Maienzug ein Formular auf die Website www.aarau.ch aufschalten», so Berner. «Damit kann die Rückerstattung der Bankettkarte bis Ende Juli 2022 beantragt werden.»

Konkret verkauft wurden 1400 Schön- und Schlechtwetterkarten sowie 1200 Schönwetterkarten. Die Differenz auf die Gesamtkapazitäten (rund 1200 zusätzliche Plätze) ist laut Stefan Berner für die angemeldeten Gäste der Stadt reserviert (Ehrengäste Stadtrat, politische Behörden und Kommissionen der Stadt und der Kreisschule, Lehrkräfte, Mitarbeitende der Stadt, Mittel- und Berufsschulen in Aarau, Gäste des Kantons, Stadtmusik und MG Rohr, Blumenfrauen, etc.).

Obschon das Bankett dieses Jahr besonders stark nachgefragt ist, sagt Berner: «Wenn ich in unseren Statistiken nachschaue, so waren wir aber auch in Vorjahren teilweise knapp an der Kapazitätsgrenze.» 2014 und 2015 mit je rund 3700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 2019 mit 3780.