Aarau «Ausser Betrieb»: Warum es am Altstadt-Postomaten vorerst kein Geld mehr gibt Der Postomat an der Laurenzentorgasse ist abgeklebt und «für einige Wochen» nicht in Betrieb. Geplant war die längerfristige Stilllegung nicht.

Der Postomat an der Laurenzentorgasse in Aarau ist ausser Betrieb. Bild: Katja Schlegel

Er ist wohl einer der beliebtesten Geldautomaten der Stadt, mitten in der Altstadt gelegen: der Postomat an der Laurenzentorgasse. Doch insbesondere am «Musig i de Altstadt» am Wochenende sorgte er für lange Gesichter: Der Automat ist abgeklebt. Der Postomat sei ausser Betrieb, steht auf einem Hinweis und werde «für einige Wochen leider nicht weiter betrieben werden».

Seit dem 8. August «für einige Wochen» ausser Betrieb: der Postomat an der Aarauer Altstadt. Bild: Katja Schlegel

Auf Anfrage teilt die Postfinance mit, dass der Automat letzte Woche wegen eines geplanten Ersatzes ausser Betrieb genommen wurde. «Aufgrund von unvorhergesehenen bautechnischen Komplikationen, konnte der Ersatz nicht wie geplant innert der normalen Frist durchgeführt werden.» Sobald die baulichen Fragen geklärt wurden, wird der Postomat wieder in Betrieb genommen. Wann dies sein wird, ist noch offen.