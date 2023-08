Aarau Aus der Aare geborgener E-Scooter fing Feuer beim Werkhof Aarau Die Kantonspolizei geht davon aus, dass der Akku des Gefährts Feuer fing.

Das Elektrogefährt fing Feuer, der Akku hatte wohl einen Kurzschluss. Bild: Kapo Aargau

Kurz nach 0.30 Uhr in dieser Nacht seien Anwohnende auf ein Feuer auf dem Gelände des Werkhofs in Aarau aufmerksam geworden, teilt die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage mit. Und weiter: «Die Feuerwehr fand in der Folge einen brennenden E-Scooter vor und konnte diesen rasch löschen.» Offenbar war das Gefährt kürzlich aus der Aare gefischt «und beim Werkhof zur Entsorgung abgestellt worden». Ursache für den Brand dürfte ein Kurzschluss des Akkus gewesen sein, so die Kapo weiter. (ewa)