Aarau Aufwertung am Wöschnauring: Moderne Neubauten mit 30 Wohnungen geplant Ein weiterer, grösserer Ersatzneubau im bisher etwas in Vergessenheit geratenen Damm-Quartier kommt voran. Die Bauten werden grösser als heute, rundherum entsteht ein Garten mit vielen Bäumen. Eine Herausforderung wird das Abschirmen der Bahnlinie sein.

Die Pläne sehen zwei Mehrfamilienhäuser vor mit stufenweise versetzten Grundrissen. Visualisierung: Husistein & Partner/zvg

Eigentlich gar nicht so weit vom Stadtzentrum entfernt, aber am Kartenrand von Aarau gelegen, eingeklemmt zwischen Hügel und Bahnlinie, geht das Damm-Quartier gefühlt immer wieder vergessen. Dabei birgt genau dieser Stadtteil noch viel Potenzial.

Ein weiterer Schritt in Richtung Aufwertung und Verdichtung geschieht jetzt: Noch bis Anfang August liegt ein Baugesuch auf für zwei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Wohnungen am Wöschnauring 43 bis 49. Ersetzt werden zwei kleinere Wohnbauten aus den 50er-Jahren. Investiert werden gut über 10 Millionen Franken.

Eingegeben ist das Vorhaben als Arealüberbauung, die erlaubte Ausnützung kann dadurch von 75 auf 86 Prozent steigen. Geplant sind drei Etagen plus Attika. Die meisten Wohnungen werden 2½ und 3½ Zimmer haben, vier 4½ und zwei 1½. Parkplätze wird es nur in einer Tiefgarage geben, 32 insgesamt.

Wohnen neben den Schnellzügen

Speziell an dieser Überbauung ist die Nähe zur Bahnlinie gleich dahinter. Der Bau muss demnach einige ausgeklügelte Massnahmen gegen Lärm und Erschütterungen umsetzen. Empfohlen werden in einem Gutachten sogenannte elastische Trennschichten an den Aussenwänden und unterhalb der Bodenplatten. Eine Lärmschutzwand der SBB gibt es. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass diese ziemlich viel vom Lärm bereits zurückhält.

Der Grundriss der Bauten wird von der Vogelperspektive aus wie eine kleine Treppe stufenartig versetzt aussehen. Gegen aussen hin werden die Häuser mit einem grauweissen Verputz etwas heller wirken als heute. Die Fassade der Attikageschosse wird mit Eichenholz umhüllt.

So sehen die Wohnhäuser heute aus, die Bahnlinie verläuft gleich dahinter.

Grosses Augenmerk setzten die verantwortlichen Architekten von Husistein & Partner, mit Büro gleich neben dem Damm-Quartier, auf eine attraktive Gestaltung der Aussenräume mit viel Grün und einem runden Platz in der Mitte mit «einem identitätsstiftenden Hochstammbaum».

«Der bestehende Götterbaum ist auf der schwarzen Liste und wird durch eine hochstämmige Zen-Eiche ersetzt», heisst es in den Unterlagen weiter. Bei der Spiel- und Begegnungszone sind weitere Hochstammbäume vorgesehen.