Aarau Auf der Buchserstrasse startet die nächste Bauphase – der Verkehr wird auf die andere Seite gelegt Der Kanton baut seit Mitte 2022 die ganze Achse Buchserstrasse-Tramstrasse um, betroffen sind die Gemeinden Suhr, Buchs und Aarau. Nun ist die erste Bauphase geschafft. Das hat Auswirkungen auf die Verkehrsführung.

Bisher wurde der Verkehr auf der Strassenseite beim Aeschbachareal geführt, am Mittwoch wurde er nun auf die frisch asphaltierte Gegenseite gelegt. © Romeo Basler / Aargauer Zeitung

Am Mittwoch hat der Kanton auf seiner Baustelle an der Buchserstrasse eine Änderung in der Verkehrsführung vorgenommen. Konkret wurde der Verkehr auf die neu asphaltierte Strassenseite umgelegt. Dadurch können nun die Arbeiten auf der Strassenseite beim Aeschbachareal ausgeführt werden. Die Bushaltestellen Gais wurden temporär für beide Fahrtrichtungen in den Bereich Florahof / Villa Oehler verlegt. Die Bauarbeiten dieser Bauphase dauern bis ca. Ende März 2023.

Der Kanton baut die ganze Achse Buchserstrasse-Tramstrasse um, betroffen sind die Gemeinden Suhr, Buchs und Aarau. Aktuell liegt ein Baugesuch auf für eine Projektänderung. Sie betrifft den Anschluss der Buchserstrasse an den Kreisel Gais. Wie Projektleiter Markus Kissling ausführt, handelt es sich nur um eine kleine Anpassung: Im Zuge der Baustelle wurden die temporäre Verkehrsführung geändert und zwei Verkehrsinseln vorübergehend entfernt. Jene, die bei der Ein- und Ausfahrt in den Kreisel die beiden Fahrbahnen der Buchserstrasse trennen soll, wird an Ort und Stelle wieder aufgebaut. Die südliche direkt vor dem Gebäude der Beratungsdienste «ask» wird leicht zum Gebäude hin versetzt, damit die Fahrbahn Hintere Bahnhofstrasse – Buchserstrasse mehr Platz hat.