Aarau Anwohner empört wegen Baumfällung im Gönhard: «Das ist eine unglaubliche Frechheit» Am Schlittelrain wurden am Montagmorgen mehrere alte Bäume auf einem Privatgrundstück gefällt. Anwohnende sind entsetzt: nicht einmal der Landwirt, der das Land pachtet, wusste offenbar davon. Der im letzten Oktober verstorbene Besitzer soll sich bis zuletzt dagegen gewehrt haben.

Am Schlittelrain im Gönhard-Quartier in Aarau wurden am Montagmorgen mehrere alte Bäume gefällt. zvg / Michael Haueter

Michael Haueter ist entsetzt. Soeben mit seiner Ehefrau aus den Ferien zurückgekehrt, staunte er nicht schlecht, als unmittelbar bei seinem Haus im Aarauer Gönhard-Quartier die Baumfällmaschinen auffuhren. Befürchtet hatte es die Nachbarschaft schon lange, nun aber wurde sie, mitten in den Sommerferien, überrascht und überrumpelt: Mehrere jahrzehntealte, fürs Quartier «identitätsstiftende» Bäume, wie er sagt, wurden am Montagmorgen dem Erdboden gleichgemacht.

Hier wird einer der alten Bäume im Gönhard-Quartier gefällt. zvg / Michael Haueter

Bis zum Mittag fielen die ersten sechs, am Nachmittag dann einige weitere. Um die Rechtslage abzuklären, alarmierte der Anwohner die Polizei, sprach mit der Stadtverwaltung, versuchte, was er konnte, um die Bäume zu wahren, die doch fürs Stadtklima so wichtig seien.

Auch dass am Nachmittag weitere Anwohnende ihren Unmut kundtaten, nützte nichts mehr. Selbst der Landwirt, der die Fläche pachtet und pflegt, sei nicht vorinformiert worden, habe nichts von der Aktion gewusst, wie er vor Ort sagte. Der für die Baumfällarbeiten verantwortliche Arbeiter eines Privatunternehmens konnte dort nur den Standpunkt verteidigten, dass dies Privatland sei und die Eigentümerschaft deshalb damit tun könne, was sie wolle.

Einzelne Bäume seien zudem krank. Er zeigte teils von Pilzen befallene Stämme oder gar ausgehöhlte Baumrinden. «Vielleicht hätte der Baum noch 20 Jahre gehalten. Das wäre aber ein Risiko gewesen, so nahe am benachbarten Haus», so der Arbeiter.

Der Baum, der wohl befallen war und deshalb ein Risiko dargestellt habe. Daniel Vizentini

Michael Haueter sah dies aber anders. Er sei zwar kein Profi, sagte der 57-jährige Geograf und Mittelschullehrer, der Forstwissenschaft im Nebenfach studiert hatte. Er sehe aber, dass andere Bäume eindeutig nicht krank waren.

«Ich verstehe, dass das Land im Privateigentum ist, würde aber eine gewisse Sensibilität bezüglich des Nutzens der Bäume im Siedlungsraum erwarten. Die einzelnen kranken Bäume hätte man auch pflegen können.»

Andere Bäume hingegen seien kerngesund gewesen. zvg / Michael Haueter

Er verweist dabei auf den Abkühleffekt der gesamten Baumgruppe. Es sei «eine richtig brachial grosse Rodung» gewesen, wie er sagt. Auch die grossen Tannen stünden auf der Fällliste. «Ich finde es stossend, dass jemand ohne Bezug zum Quartier einen Fällbefehl für solch identitätsstiftende Bäume erteilen kann.» Im Grundbuch sind neun Parteien als Besitzende aufgeführt, alle mit Wohnsitz in verschiedenen Ecken der Schweiz und im Ausland, niemand in der Region.

Die Bäume seien «für nichts» umgelegt worden, da es kein aktuelles Bauprojekt für die Parzelle gibt. Daniel Vizentini

Die Fällaktion zu dem Zeitpunkt und auf jene Art beschreibt Michael Haueter als eine «unglaubliche Frechheit» gegenüber der Anwohnerschaft und dem Landwirt, der das Feld bewirtschaftet.

«Wie kann man so unsensibel sein und dies in Zeiten der Klimaerwärmung zulassen?»

Zudem regt ihn auf, dass die Bäume «für nichts» umgelegt wurden. Ein aktuelles Bauprojekt für die Parzelle ist nicht vorhanden, wie die Stadt auf Anfrage bestätigt.

Morgens, als die Fällaktion begann. zvg / Michael Haueter Gegen Mittag, als noch vereinzelte Bäume standen. Gefällt werden sollten alle. DanielVizentini Am Schluss wurden alle Bäume am Schlittelrain gefällt.

Die Stadt will wichtige Bäume rechtlich schützen können

Wehren kann sich der Anwohner gegen das Fällen der Bäume nicht mehr. Er will aber ein Bewusstsein schaffen für den Wert, den die grossen, alten Bäume für die Stadt haben. Er kritisiert die vielen versiegelten Flächen in Aarau, vom Bahnhofplatz bis zum Platz beim Schlössli. Gar als «kapitales Versagen» beschreibt er den Baum, der auf dem asphaltierten Behmenplatz gepflanzt wurde und im aktuell regenarmen Sommer schon nach wenigen Wochen verdorre.

Auf dem Behmenplatz in Aarau wurde ein Baum gepflanzt. Mitten auf der versiegelten Fläche leidet er bereits an der Sommerhitze. Daniel Vizentini

Auf Nachfrage stellt Stadtbaumeister Jan Hlavica klar: Die Stadt bedauere sehr, dass die Bäume am Schlittelrain gefällt wurden. Vor allem auch, weil noch keine Bauabsicht für die Parzelle bekannt sei. «Mit uns wurde bis anhin kein Kontakt aufgenommen», sagt er, das Fällen der Bäume «kam für uns überraschend». Die Bäume wären in eine Überbauung integrierbar gewesen und hätten den Wert dieser steigern können, sagt er.

Auch deshalb will Aarau rechtliche Grundlagen schaffen, um «Bäume von herausragender Bedeutung» künftig schützen zu können – auch wenn diese auf Privatland stehen. Voraussichtlich im Spätherbst werde die Stadt die öffentliche Mitwirkung dafür starten.

Die Bäume wären in eine Überbauung integrierbar gewesen und hätten den Wert dieser steigern können, sagt Stadtbaumeister Jan Hlavica. Daniel Vizentini

Der frühere, im letzten Oktober verstorbene Eigentümer wehrte sich

Gerade weil die Stadt bald wichtige Bäume zu schützen gedenkt, munkelt die Nachbarschaft, dass die Grundeigentümer das Fällen der Bäume absichtlich jetzt veranlasst haben.

Wie Anwohner Michael Haueter erzählt, habe der im letzten Oktober 95-jährig verstorbene alte Eigentümer Hans Werner Britschgi alles unternommen, um die Bäume zu wahren und eine Überbauung des Schlittelrains so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Bäume habe offenbar sein Vater gesetzt, sagt der Anwohner. Die Familie ist Erbe vom grossen Teppichhändler Hans Hassler. Heute erinnert der grosse Schriftzug an der Kasinostrasse an das Traditionsunternehmen.

Eigentümer der Fläche sind die Erben vom früheren Teppichhändler Hans Hassler. Daniel Vizentini

Hans Werner Britschgi habe laut Haueter zudem eine weitere unschöne Überbauung im Quartier auf jeden Fall verhindern wollen.

«Wir sind uns bewusst, dass unser Schlittelhang dem Tod geweiht ist. Wir wollen aber, dass er möglichst lange erhalten bleibt und dass die Eigentümer sorgfältig damit umgehen müssen.»