Aarau Angst vor dem Blackout: Baut die Stadt eine eigene Not-Tankstelle? Der Stadtrat will beim Werkhof eine stromnetzunabhängige Tankstelle für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei, Werkhof und Zivilschutz einrichten. Doch von Seiten der SP und der GLP kommt Widerstand.

Werkhof der Stadt Aarau an der Neumattstrasse. Nadja Rohner

Der Stadtrat beantragt mit dem Budget 2023 einen Kredit von 100 000 Franken für den Bau einer stromausfallgesicherten «Betankungsanlage für Notfallfahrzeuge». Diese soll beim Werkhof installiert werden. Das Baugesuch dafür liegt gar schon auf – demnach ist ein 40-Kubikmeter-Dieseltank geplant, Fassungsvermögen: 40000 Liter. «Bei ausserordentlichen Lagen (Blackout, Naturkatastrophen) müssen die Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Polizei, Werkhof, Zivilschutz) unabhängig vom ­lokalen Versorgungsnetz funktionieren», schreibt der Stadtrat im Budget. Die Versorgung könne durch die Einrichtung der Tankanlage sichergestellt werden. Sie werde Notfallorganen auch ausserhalb einer Notlage zur Verfügung stehen.

Doch ob der Kredit bewilligt wird, ist fraglich. Ein von Vertretern der GLP und der SP unterzeichneter Streichungsantrag will dies verhindern. Die Einwohnerräte halten die Betankungsanlage weder für notwendig noch für zeitgemäss. Die nationalen Vorgaben für Pflichtlager sehen einen Vorrat für den Bedarf von 4½ Monaten vor (Autobenzine, Dieselöl etc). «Der Nutzen eines zusätzlichen Diesellagers für wenige Wochen erschliesst sich in Anbetracht der nationalen Vorräte nur teilweise», schreiben Alexander Umbricht (GLP) und Alois Debrunner (SP):

«Zudem kann im absoluten Notfall auch Heizöl als Dieselersatz genutzt werden. Dank zusätzlicher Lagerkapazität einzelner Brennstoffhändler sowie der Heizöltanks in den Gebäuden verfügt die Schweiz gesamthaft über eine Versorgungssicherheit im Bereich Heizöl von über einem Jahr.»

Sie sähen ausserdem, wenn schon, den Kanton und nicht die Stadt in der Pflicht, schreiben die Einwohnerräte und verweisen auf den «Leitfaden zur Treibstoffversorgung der Kantone bei Stromausfall» des Bundes. Daraus geht hervor, dass ein Rettungs- oder Sicherheitsfahrzeug in einem Radius von 15 bis 20 Kilometern zu einer Notstrom-tauglichen Tankstelle stehen muss. «Da in der Regel regional immer mehrerer Organisationen gleichzeitig betroffen sein dürften, ist eine kantonale Koordination erforderlich, welche die Interessen bündelt», heisst es. In den Erläuterungen zum Budget ist nicht ausgewiesen, inwiefern eine Abstimmung zwischen Stadt und Kanton erfolgt ist. Und auch nicht, weshalb keine bestehende Tankstelle mit Notstromeinspeiseschnittstelle ausgerüstet wird.

Den Antragstellern geht es aber auch um einen Grundsatz: Sie wollen keine weitere Investition in «fossile Infrastruktur» tätigen. «Mittelfristig ist eher zu prüfen, wie elektrisch betriebene Notfallfahrzeuge in einem Blackout betankt werden können – beispielsweise mit Strom aus einer mit einer Photovoltaikanlage gekoppelte Batteriespeicher.»