SVP-Kreisschulrätin Nicole Burger will vom Schulvorstand der Kreisschule Aarau-Buchs wissen, wie und ob die Meinung der Lehrpersonen in die Entscheide mit einfliesst. Sie befürchtet, dass diesen «Maulkörbe» verordnet werden, wie sie «in der Vergangenheit an der Tagesordnung» waren.