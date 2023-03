Aarau Anfrage zu Grüngut-Abo und Chip: Alle Vorteile verpufft? SVP-Einwohnerrat Christoph Müller will vom Aarauer Stadtrat wissen, welche Kosten die Umstellung von Vignette auf Abo verursacht hat. Und er spricht ein heikles Thema an: die mögliche Analyse des Grünguts, das sich dank des Chips einfach den einzelnen Haushalten zuordnen lässt.

Seit 2023 gibt es in Aarau und Biberstein keine Grüngut-Vignette mehr, sondern ein Grüngut-Abo Katja Schlegel

Anfang Jahr haben Aarau und Biberstein bei der Entsorgung einiges umgestellt. Die grösste Veränderung betrifft das Grüngut: Neu werden die Container nicht mehr mit einer Vignette beklebt, sondern mit einem personalisierten Chip versehen, der nach Bezahlen des Grüngut-Abos freigeschaltet wird. Der Chip kostet einmalig 20 Franken.

Eine Umstellung mit Tücken. Obwohl die Stadt die Bevölkerung über diverse Kanäle informiert hatte, bemerkten viele Gartenbesitzer die Änderung erst spät. Dazu musste eine Lösung für «Kübeli» (unter 40 Liter) gefunden werden.

Jetzt hat SVP-Einwohnerrat Christoph Müller eine Anfrage mit dem Titel «Suche nach Kosteneinsparungen und Effizienzgewinnen beim Grüngut-Abo» beim Stadtrat eingereicht. Müller schreibt darin, dass zur Überraschung vieler Haushalte alle gechippten Grüngutkübel zusätzlich mit weissen Klebern versehen wurden. Dies, so Müller, damit sich die «Lader» nicht «bei jedem Kübel bücken müssen, um den Chip in der Unterkante zu suchen». Der am Fahrzeug montierte Leser könne die Chips nämlich erst lesen, wenn die Container weit oben (und oft schon entleert) seien. «Damit sind eigentlich alle offensichtlichen Vorteile des Systemwechsels von Jahresvignette auf Abo/Chip verpufft.»

Zu welchen Einsparungen führt der Wechsel?

Müller will vom Stadtrat wissen, welche Kosten der Systemwechsel für die Stadt bis heute verursacht habe und ob davor Analysen gemacht worden seien. Weiter möchte er Antworten auf die Fragen, zu welchem Preis und in welchen Mengen die Chips eingekauft wurden und wie allfällige Gewinne verwendet würden, mit welchen Mehrkosten die Stadt in den Jahren 2023 bis 2027 rechne und zu welchen Einsparungen der Wechsel führe.

Zum Schluss fragt Müller, welche Daten zu welchem Zweck erhoben würden, aktuell und geplant. Je nach Ausstattung der Fahrzeuge sei eine sehr präzise Analyse des Grünguts möglich. Damit rücke die Weiterentwicklung zu einem Belohnungssystem für guten Grünabfall oder Strafen für Fremdgut in den Bereich des Möglichen.