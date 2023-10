Aarau Die Mitte ist skeptisch und will mehr Antworten, bevor sie über das Oberstufenzentrum entscheiden kann Im November entscheiden Einwohnerrat und Ortsbürgergemeinde über die Landabtausche, welche für den Bau des neuen Oberstufenzentrums Telli nötig sind. Als eine der ersten Parteien äussert sich nun die Mitte Aarau.

Der Sportplatz neben dem Hallenbad in der Telli Aarau. Hier soll das neue Oberstufenzentrum gebaut werden. Bild: Katja Schlegel/Aargauer Zeitung

Am 13. November gilt es ernst. Dann stimmen die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger über einen Landabtausch ab, der den Bau des Oberstufenzentrums Telli ermöglichen soll. Nun ist zwar die Ortsbürgergemeinde relativ überschaubar, aber es ist dennoch das erste Mal, dass sich die Bevölkerung (und nicht nur der Einwohnerrat) zu den Oberstufenplänen äussern wird. Gibt es ein Nein - auch bei einem allfälligen Referendum - ist das Projekt vom Tisch.

Als erste Partei hat nun die Mitte eine «Parole» kommuniziert – es ist ein Jein. Grundsätzlich, so sagt Ortsparteipräsident Etienne Huber auf Anfrage, stehe man der Stossrichtung positiv gegenüber und wolle «konstruktiv mit dem Thema umgehen». Es seien aber noch zu viele Fragen offen.

Die Mitte fordert den Stadtrat deshalb auf, diese noch vor der Landabtausch-Abstimmung im Einwohnerrat (20. November) zu beantworten. Die Zeit sei zwar knapp, es würden mit dem Landabtausch aber «wichtige Weichen gestellt», weshalb Stadt und Schule «jetzt liefern» müssten, heisst es in der Mitteilung.

Darin schreibt die Ortspartei, an der Infoveranstaltung, die sie durchgeführt habe, hätten die Referenten zwar darlegen können, «dass die Pläne des Kantons und der Stadt zum Landabtausch und dem Schulhausbau auf dem Reissbrett zwar gut durchdacht sind». Allerdings habe ein nur ungenügendes Bild von der Umsetzung in der Praxis vermittelt werden können. Einwohnerrat Jan Depta lässt sich so zitieren: «Wir müssen das Projekt vor allem von den Bedürfnissen der Kinder her denken. Aus dieser Optik sind Herz und Verstand für das Oberstufenzentrum noch nicht gewonnen.»

Es sind Fragen grundsätzlicher Natur, die die Partei beantwortet haben möchte. So will die Mitte, dass der Stadtrat Chancen und Risiken – vor allem Letztere - eines «überdurchschnittlich grossen Oberstufenzentrums» klar und transparent benennt und aufzeigt, wie damit umgegangen werden soll. Auch fragen sie nach Details zum Verkehrskonzept: «Wie wird sichergestellt, dass 1500 Schüler und Schülerinnen und Lehrpersonen jeden Morgen, Mittag und Abend sicher unterwegs sind? Wie werden negative Effekte wie Lärm und vor allem Verkehrsaufkommen für das Quartier Telli verhindert?» Auch will die Partei wissen, was genau passiere, «wenn die Bevölkerung in einer Abstimmung die Vorlagen der Stadt nicht mitträgt». Konkret fragt sie auch, was die Vor- und Nachteile eines Standorts Schachen als dritter Standort (neben der auszubauenden Suhrenmatte in Buchs und einem kleineren Neubau in der Telli) wäre.