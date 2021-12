Aarau Analyse: Im neuen Einwohnerrat haben die Frauen erstmals Gleichstand Die letzte Sitzung der Amtsperiode steht heute an. Ab 2022 wird im Aarauer Einwohnerrat vieles anders – vor allem der Frauenanteil.

Ab nächstem Jahr herrscht im Grossratsgebäude in Aarau Gleichstand zwischen Mann und Frau – zumindest, wenn der Einwohnerrat tagt. Sandra Ardizzone / AGR

Wenn heute Abend der Aarauer Einwohnerrat zusammenkommt, dann treffen sich 20 Frauen und 30 Männer. Es ist das letzte Mal in der laufenden Legislatur – und das letzte Mal, dass die Frauen in der Unterzahl sind. Denn bei den Einwohnerratswahlen im November geschah etwas, dass es seit der Einführung des Frauenstimmrechts noch nie gab: Es wurden gleich viele Männer wie Frauen gewählt. Je 25.

Das ist zusammen mit der wiedererlangten Frauenmehrheit im Stadtrat ein historischer Moment. Und es ist wichtig – schliesslich hat Aarau sogar etwas mehr weibliche als männliche Einwohnende (10 669 Männer, 11 062 Frauen, Stand 30.6.21).

Die SVP-Einwohnerrätin Susanna Heuberger ist mit 17 Amtsjahren Alterpräsidentin. zvg

Weil in diversen Parteien Frauen auf dem ersten Ersatzplatz sind, könnte es sogar sein, dass sie im Laufe der Amtsperiode auch die Mehrheit im Parlament erlangen. Sogar die «Alterspräsidentin», also das amtsälteste Mitglied des Einwohnerrats, ist eine Frau: Susanne Heuberger (SVP) geht in ihr 17. Amtsjahr. Am höchsten ist die Frauenquote bei den Grünen: Von künftig acht Ratsmitgliedern sind sieben weiblich. Neun der 14 SP-Sitze sind von Frauen besetzt. Bei den Grünliberalen sind es drei von fünf. «Die Mitte» hat keine Frau auf ihren zwei Sitzen, bei der EVP (ebenfalls zwei Sitze) herrscht fifty-fifty. Für Pro Aarau wurden eine Frau und zwei Männer gewählt. Bei den Bürgerlichen sieht es punkto Frauenanteil weniger gut aus: Für die SVP und FDP wurden je zwei Frauen (von sieben respektive neun Parlamentsmitgliedern) gewählt.

Im Schnitt sind die Einwohnerräte 45 Jahre alt

Neben dem Geschlecht spielt auch das Alter der Parlamentarier eine Rolle. Schliesslich sind sie Vertreterinnen unterschiedlicher Generationen. Das Durchschnittsalter des neuen Rats sowie der Median liegen bei 45 Jahren. Jünger als 40 Jahre sind 19 Gewählte. Ihren 30. Geburtstag noch nicht gefeiert haben fünf, älter als 60 sind sechs. Der älteste Einwohnerrat ist Urs Winzenried von der SVP – er wurde 1950 geboren, ist also 71. Auch Ursula Funk (SP, 68), Max Suter (SVP, 66), Angela Milesi (Grüne, 65), Brigitte Vogt (FDP, 65) und Cornelia Forrer (EVP, 62) gehören zur Generation Ü60.

Mit 26 Jahren ist die Grüne Fabienne Luder die jüngste Frau im Einwohnerrat. zvg

Der Jüngste ist, wie schon vor vier Jahren, Matthias Zinniker (FDP): Er wurde 1998 geboren und hat 23-jährig bereits eine ganze Legislatur hinter sich. Die Zweitjüngste, Fabienne Luder (Grüne), folgt mit 26 Jahren schon mit einigem Abstand. Den Platz drei teilen sich Fiona Wiedemeier (GLP) und Cédric Zubler (SVP), sie sind beide 27.

Die jüngste Fraktion haben die Grünen: Bei acht Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten mit einer Jahrgangsspanne von 1956 bis 1991 liegt der Schnitt bei Jahrgang 1982, also 39 Jahre. Die GLP hat einen Altersschnitt von 40 Jahren, dann folgen die SP (43), Pro Aarau (45), FDP (46), CVP und EVP (48) und die SVP (54 Jahre).

In einer Strasse wohnen gleich drei Ratsmitglieder

Diskutiert wird in Aarau auch immer gerne die Quartiervertretung. Jene aus den schmucken Gartenstadtquartieren würden im Parlament dominieren, wohingegen zum Beispiel die dank der «Staumauern» bevölkerungsstarke Telli untervertreten sei. Wie sieht es zu Beginn der kommenden Amtsperiode aus?

Die FDP-Einwohnerrätin Nicole Lehmann Fricker wohnt am Hungerberg/Tannengut. zvg

Aus Rohr kommen sechs der Parlamentsmitglieder. Aus dem Damm nur Cornelia Forrer (EVP). In der Telli wohnen sieben Einwohnerräte, davon zwei (Urs Winzenried und Alois Debrunner, SP) in den «Staumauern». Am Hungerberg/Tannengut wohnt Nicole Lehmann Fricker (FDP). Der Scheibenschachen hat sechs Vertreterinnen und Vertreter im Einwohnerrat. Das Torfeld Nord nur Nora Riss (SP) und das Torfeld Süd nur Rainer Lüscher (FDP), der Schachen Fabienne Luder (Grüne). In der Altstadt wohnen drei Ratsmitglieder (Leona Klopfenstein, Pascal Benz, Simone Silbereisen). Im Rössligut wohnt niemand. Das Gebiet, welches laut offiziellem Quartierplan als «Innenstadt» zählt, hat zwei Vertretende: Selina Aeschbach (Grüne) am Rain und Christian Oehler (FDP) in der Laurenzenvorstadt.

Im Binzenhofquartier – respektive auf dem eigentlichen Binzenhof – wohnt Susanne Knörr (SVP). Das Zelgli hat sieben Vertreterinnen und Vertreter. Im Goldern-Quartier leben zwei Einwohnerräte – oder drei, wenn man Cornelia Tschopp (GLP) mitzählt, die im Grenzbereich zum Gönhard wohnt. Ohne Tschopp kommt das Gönhardquartier auf zehn Einwohnerratsmitglieder – es leben aber längst nicht alle in schmucken Einfamilienhäuschen. Besonders gut vertreten sind die Saxerstrasse und die Imhofstrasse – in Letzterer wohnen gleich drei Einwohnerräte, darunter das einzige Ehepaar im Parlament: Eva Schaffner (SP) und Dieter Wicki (Die Mitte).

Das ist also die Startaufstellung für die neue Amtsperiode – es wird im Laufe der nächsten vier Jahre noch viele Änderungen geben.