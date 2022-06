Aarau Am Freitag geht es an der Aare mit dem dreitägigen Jugendfestival Variaktion los Das Warten hat ein Ende. Variaktion startet in das dreitägige Festivalwochenende. Während gestern noch die Bühne aufgebaut wurde, begeistern ab Freitag viele angesagte Schweizer Acts die Festivalbesucher.

Die Vorbereitungen für das Jugendfestival Variaktion auf Hochtouren. Soraya Sägesser

Auf der Pontonierwiese riecht es nach Spraydose. Ein paar Jugendliche verpassen Holzpfeilern den letzten «Sprutz» Farbe. Ein anderer versucht verzweifelt, eine farbige Fähnchen-Girlande zu entwirren. Diese sollen später über den Ständen des Festivalgeländes hängen.

Die Vorbereitungen für das Jugendfestival Variaktion laufen auf Hochtouren. Am Freitag geht es los, das dreitägige Festival startet. Und das kommt in der zweiten Ausgabe als ganz grosse Kiste daher. Nach einer ersten eintägigen Ausgabe im Jahr 2018 und unfreiwillig coronabedingter Pause hat das OK den Reiz von etwas Grossem gebraucht. «Je grösser die Pause, desto grösser wird nun der Anlass», witzelt Alessandro Fierz, der Festivalleiter.

Mit Acts wie Naomi Lareine, Cachita und Sensu sind unter anderem Schweizer Newcomerinnen dabei. «Wir wollen den Jugendlichen die Schweizer Musikszene näherbringen», sagt Luis Hartl, Mitglied des Organisationskomitees. Acts, die bei den Jungen hoch im Kurs stehen – und für das Festival doch bezahlbar waren. Denn das Festival ist gratis, wird komplett durch Sponsoren finanziert. «Es soll ein Festival für alle sein», sagt Alessandro Fierz. Das OK rechnet mit rund 500 Besucherinnen und Besuchern pro Tag.

Die Holzpfeile erhalten den letzten Farbtupfer. Soraya Sägesser

«Openstage» für alle Musikbegeisterten

Diesen Montag hat auch der Bau der selbst gemachten Bühne begonnen. Diese ist am Samstag als «Openstage» verfügbar. Das heisst, alle Musikbegeisterten dürfen darauf musizieren. «Ansonsten gilt diese Bühne als weiterer Schattenplatz», sagt Fierz, der bereits jetzt mit der Hitze ringt. Neben dieser Bühne gibt es noch die grosse, welche am Mittwochnachmittag erstellt wurde und von den Technikern mit Boxen und Licht versehen wurde. Darauf werden am Wochenende die Acts performen. Dazu kommen verschiedene Markt- und Essensstände.

Es ist nicht nur ein Festival für Jugendliche, sondern auch von Jugendlichen. Denn diese helfen rund um das Festgelände tatkräftig mit. «Dass Jugendliche dabei sein dürfen, macht das Festival speziell», sagt Fierz. Hartl ergänzt: «Und so können diese bereits in jungen Jahren Festivalerfahrung sammeln.»