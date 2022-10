Aarau AEW muss Hochhaus im grossen Stil sanieren – und ihre Mitarbeiter werden wohl nicht mehr zurückkehren Einen «mittleren einstelligen Millionenbetrag» muss die AEW Energie AG in ihr Hochhaus in Aarau stecken, damit es wieder gefahrlos benutzt werden kann. Von wem, ist aktuell noch ungewiss.

Das AEW-Hochhaus steht an der Oberen Vorstadt, gleich beim Turbinen-Kreisel. Severin Bigler / AGR

Im Mai gab die AEW Energie AG überraschend bekannt, dass innert weniger Wochen der Grossteil ihres Hochhauses an der Oberen Vorstadt geräumt werden muss. Dies, weil am gut 50 Jahren alten Gebäude Brandschutzmängel festgestellt worden waren.

«Es geht um die unverzügliche Detektion von Brandereignissen im ganzen Gebäude, die unverzügliche Alarmierung der Personen im Gebäude und die Sicherstellung der Rauchfreihaltung der Fluchtwege und deren Optimierung», sagte die AEW damals auf Anfrage. Mit anderen Worten: Käme es zum Brand, wäre nicht sichergestellt, dass alle Personen rechtzeitig evakuiert würden. Bis sicher Ende 2022 wurden die Mitarbeitenden im Bürohochhaus ausquartiert.

Das AEW-Hochhaus in Aarau im Juli 1969. Damals war es ganz neu. Eth-Bildarchiv/Comet Photo / Aargauer Zeitung

Wie die AEW nun mitteilt, dauert es deutlich länger. «Nach vertieften Abklärungen und umfangreichen Planungs- und Dokumentationsarbeiten hat der Verwaltungsrat der Immobilien AEW AG den Kredit für die Ertüchtigung des Brandschutzes genehmigt», teilt das Unternehmen mit. Auf Nachfrage heisst es, die Umbauarbeiten seien «umfangreich» und würden voraussichtlich «einen mittleren einstelligen Millionenbetrag» kosten. Das Baugesuch liegt demnächst auf.

Die Massnahmen betreffen nicht nur das Hochhaus, sondern auch das danebenliegende Gerichtsgebäude, das indes von der Noträumung nicht betroffen war und nun unter laufendem Betrieb umgebaut werden soll. «Die Brandschutzkonzepte sehen im Hochhaus insbesondere Schleusen je Geschoss und Anpassungen an den Steigzonen vor, im Gerichtsgebäude wird das Atrium als vertikaler Fluchtweg deklariert und das Gebäude mit einer maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsanlage versehen», präzisiert das AEW auf Anfrage.

Starten sollen die ersten Arbeiten schon Anfang 2023. «Das AEW Hochhaus soll ab Januar 2024 wieder für den vollständigen Betrieb zur Verfügung stehen», heisst es in der Medienmitteilung.

Wer zurückkehrt, ist unklar

Im Erdgeschoss des Hochhauses befinden sich die Weinhandlung Zweifel Vinarium und ein Coiffeurgeschäft. Die Stockwerke 1 bis 7 waren bis Mai durch den Kanton Aargau (Gerichte und deren Generalsekretariat) besetzt. In den Stockwerken 8 bis 15 hatte die AEW Energie AG ihre eigenen Abteilungen. «Im EG und in den beiden ersten Stockwerken ist eine rasche Evakuierung im Brandfall möglich», so die AEW im Mai.

Ausziehen mussten die Gerichte (sie sind vorübergehend an der Laurenzenvorstadt untergebracht) und die AEW. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind teilweise im Home Office, haben aber auch Büros im Rockwell-Haus an der Industriestrasse 20 (Torfeld Süd).

Und dort sollen sie auch bleiben: Überraschend verkündet die AEW, dass ihre Mitarbeitenden voraussichtlich «bis auf wenige Ausnahmen» ihren Arbeitsplatz im Torfeld Süd behalten, also nicht ins Hochhaus zurückkehren werden. Die bisher von der AEW genutzten Räumlichkeiten im Hochhaus sollen zwischenvermietet werden. Dies, weil nicht klar ist, wie das Areal langfristig weiterentwickelt werde. «Diesbezüglich laufen die entsprechenden Sondierungsgespräche und Planungsarbeiten.» Auf Anfrage hält die AEW jedoch fest, dass ein Verkauf aktuell nicht in Erwägung gezogen wird.

Das AEW-Hochhaus im Bau, irgendwann zwischen 1965 und 1967 Neujahrsblätter / Aargauer Zeitung

Das 57 Meter hohe Gebäude ist das zweithöchste in Aarau (nach dem Telli-Hochhaus). Es wurde im Rahmen einer Gesamtüberbauung Ende der 1960er-Jahre gebaut. Zum Ensemble gehört neben dem Hochhaus und dem Gerichtsgebäude auch das Restaurant Rathausgarten, das bald vom «Core Mio» übernommen wird.