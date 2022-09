Aarau Ab Samstag werden Ideen für Nutzung und Gestaltung der Markthalle gesammelt An der Aarauer Markthalle scheiden sich die Geister. Vor dem Entscheid über ihre Zukunft wollen Stadt- und Einwohnerrat ihr mit einer Testphase eine letzte Chance geben. Was in dieser Testphase passieren soll, kann nun die Bevölkerung im Begegnungscafé deponieren.

Samira Schmitter und Fabian Trost werden jeweils samstags vor der Markthalle anzutreffen sein, wo Ideen für die künftige Nutzung gesammelt werden. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Für die Aarauer Markthalle gilt es ernst. Von den einen geliebt, von den andern gehasst, bekommt der prämierte Bau nun eine letzte Chance: Ein zweijähriger Testbetrieb soll zeigen, ob sich die Nutzung der Halle und die Aufenthaltsqualität auf dem Färberplatz und zwischen den Toren verbessern lassen. An seiner letzten Sitzung hat der Einwohnerrat für diesen Testbetrieb, Mobiliar, Begrünung und Projektierung 772’000 Franken gesprochen – mehr zähneknirschend denn euphorisch.

Um der Bevölkerung den Puls zu fühlen und Ideen zu sammeln, was in der Testphase ausprobiert werden könnte, richtet die Stadt ein Begegnungscafé ein. Am Samstag findet es zum ersten Mal statt, danach wird es immer samstags bis 12. November weitergeführt, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Das hat die Stadt gestern mitgeteilt.

Das Begegnungscafé im Auftrag der Stadtentwicklung und unter der Projektleitung des City Managements betreuen wird Fabian Trost, unterstützt von Samira Schmitter mit dem Kafivelo. Trost hat 2018 den Verein Prozessor mitgegründet, der an der Erlinsbacherstrasse offene Werkstätten und Ateliers anbietet. Schmitter ist Gastgeberin in der Kaffeebar von Byro, dem Co-Working-Space an der Rathausgasse.

Hoffen auf konstruktive Beiträge

Mit Paletten wird Trost jeweils eine Sitzgelegenheit sowie die mobile Kaffeebar vor der Halle aufbauen – und zuhören, diskutieren, entgegennehmen, weiterspinnen. «Wir hoffen sehr, dass möglichst viele Personen den von der Stadt zugespielten Ball aufgreifen und sich konstruktiv an einem Weiterentwickeln der Markthalle beteiligen», sagt Trost. Ob das nun mit einer vagen Idee oder einem bereits fein ausgearbeiteten Konzept ist, ob für eine Ecke der Halle oder den gesamten Perimeter, spiele keine Rolle. «Wir freuen uns über jeden Beitrag.» Als erste Neubelebung oder Inspiration gibt es ausserdem Aktionen wie «Keramik & Kuchen», Reparaturprofis oder eine Bücherecke.

Wer das Begegnungscafé verpasst oder es sich zeitlich nicht einrichten kann, der kann seine Ideen die Woche über in einem Briefkasten vor der Markthalle deponieren. Diese Möglichkeit besteht auch per E-Mail (info@markthalle-aarau.ch). Auf der Website www.markthalle-aarau.ch gibt es ausserdem weitere Informationen zum Projekt.

Infoveranstaltung Die Stadt lädt Interessierte und Direktbetroffene am Dienstag, 27. September, von 19 bis 20 Uhr, im KuK (Saal 4) zu einer Infoveranstaltung rund um die künftige Nutzung und Gestaltung der Markthalle ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Trost wird die gesammelten Ideen im November an den Stadtrat weiterleiten; dieser wird darüber entscheiden, was davon in den Testbetrieb aufgenommen wird. Unterstützt wird der Prozess mitunter durch die Mitbegründer der Markthalle Basel, Valentin Ismail und Christoph Schön. Auch das eine Halle, deren Bespielung in der angedachten Version nicht funktionierte, die nun aber dank neuen Konzepts zu einem beliebten Treffpunkt geworden ist.

Offen stehen alle Möglichkeiten, selbst der Abriss

Der Testbetrieb soll ab Frühling 2023 laufen, angesetzt auf zwei Jahre. Wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker im Juli 2022 sagte, sei diese Zeit nötig: «Damit sich Projekte und Ideen wirklich entwickeln können, muss Zeit für Verbesserungen bleiben. Dafür reicht ein Jahr nicht aus.» Während des Testbetriebs verzichtet die Stadt auf Nutzungsgebühren, um auch nicht kommerzielle Nutzungen zu ermöglichen.

Ende 2024 werden die Erfahrungen gebündelt und ein definitives Konzept erstellt. Dabei stehen alle Möglichkeiten offen, wie Hilfiker auch an der Einwohnerratssitzung sagte: eine Erneuerung der Markthalle und Verbesserung der Nutzung, einen Abriss und danach mehrheitlich nur Bepflanzung, das Erstellen von Wohnbauten anstelle der Markthalle oder auch den Neubau eines öffentlichen Gebäudes.