Aarau Ab August herrscht Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse Wegen Einwendungen hatte sich der geplante Start des Testlaufs verzögert. Nun steht aber fest, wann die Aarauer Bahnhofstrasse zur Tempo-30-Zone wird und wann die Bauarbeiten hierfür starten.

Bahnhofstrasse in Aarau mit Eniwa-Baustelle - diese ist Mitte Mai beendet. Nadja Rohner

Die Aarauer Bahnhofstrasse wird ab Montag, 29. Mai, für einen Testlauf umgebaut. Dieser beinhaltet laut einer Mitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt «eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Massnahmen». Unter anderem werden Fussgängerstreifen aufgehoben und der breite Mehrzweckstreifen in der Mitte akzentuiert. Autos werden aus der Kasinostrasse nicht mehr nach links in die Bahnhofstrasse abbiegen können, sondern nur noch Richtung Aargauerplatz.

Und: Auf der Strecke herrscht neu Tempo 30. Das ist für eine Kantonsstrasse im Aargau sehr ungewöhnlich. In einem zweimal sechs Monate dauernden Testlauf soll geprüft werden, wie das Motto «Mitenand statt Gägenand» in der Realität funktioniert.

«Der Verkehrsablauf auf der sanierungsbedürftigen Bahnhofstrasse in Aarau soll für alle verbessert, der Stadtraum attraktiver und das Miteinander der Verkehrsteilnehmenden gefördert werden», so das BVU. Teil des Testlaufs ist ein flächig markierter, mittig in der Strasse liegender Mehrzweckstreifen, welcher durch mobile Pflanztröge gesichert ist. Über diesen Mehrzweckstreifen können die Fussgängerinnen und Fussgänger sicher und flächig queren. Dafür fallen die bestehenden Fussgängerstreifen weg. Für seheingeschränkte Personen werden Querungsstellen mit entsprechenden taktil-visuellen Elementen erstellt.

Während der Umbauarbeiten am Ende Mai werden die Bushaltestellen verschoben und gemäss BehiG (Behindertengleichstellungsgesetz) ausgebaut, die Markierungen angepasst und auch die Trottoirüberfahrten im Bereich der Bank- und Kasernenstrasse eingerichtet. «Durch eine Reduktion von Signalen, Steuerungen und abgetrennten Verkehrsflächen wird die gegenseitige Rücksichtnahme und das Miteinander gefördert, um den zur Verfügung stehenden Strassenraum besser auszunützen und die Stadtraumqualität zu verbessern», beschreibt der Kanton das Projekt. «Der innovative Lösungsansatz der Koexistenz aller Verkehrsteilnehmenden funktioniert nur, wenn alle Einzelmassnahmen gemeinsam zum Tragen kommen.»

Ursprünglich war der Start bereits letztes Jahr geplant, dieser musste aufgrund von Einsprachen verschoben werden. (nro)