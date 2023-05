Aarau Aargauer Lionsclubs zu Besuch: Aarau ist mehr als nur die Hauptstadt des Kantons Am Dienstag trafen sich in Aarau Mitglieder der Aargauer Lionsclubs zum traditionellen Aargauischen Lions-Treffen. In Zusammenarbeit der drei Aarauer Lionsclubs, LC Aarau Kettenbrücke, LC Aarau und LC Aarau Residenz wurde den rund 200 Teilnehmenden ein buntes kulturelles Programm in der Aargauer Kantonshauptstadt geboten.

Das Abendprogramm des Aargauer Lions-Tag fand im KuK statt. Bild: zvg

Das Motto des Anlasses war schon in der Einladung klar formuliert worden: Aarau ist mehr als nur die Hauptstadt des Kantons und hat kulturell und historisch einiges zu bieten. Dass der Aarauer Bahnhof im Jahr 1858 eröffnet wurde, dass das Aarauer Stadtmuseum Schlössli das älteste erhalten gebliebene Gebäude der Stadt ist und dass das Kunsthaus auch unter dem Einfluss der Stararchitekten Herzog & de Meuron entstanden ist, wurde den rund 200 Teilnehmenden aus allen Kantonsteilen in drei Führungen am späteren Nachmittag nähergebracht. Das Organisationsteam der drei Aarauer Lionsclubs freute sich besonders, dass auch Regierungsrat Alex Hürzeler unter den Teilnehmenden weilte.

Vor allem die Stadtführung durch die erfahrenen und kundigen Personen von Aarau Info stiess auf grosses Interesse. Nicht einmal eingefleischte Aarauerinnen und Aarauer kennen die verborgenen Winkel, in denen damals die Geschichten Paul Erismanns nationales Interesse fanden und «Die Turmleute von Gutenau» zu einem literarischen Begriff wurden. Das historische und das moderne Aarau sind immer wieder für Überraschungen gut. So gesehen, ist die Stadt Aarau in der obersten Liga der kulturhistorischen Städte zu finden – und beim Fussball vielleicht auch bald wieder.

«Stadtwächter» mit eigens kreierter Lions-Etikette

Die Präsentation des Aarauer Stadtwächter Bieres mit eigens kreierter Lions-Etikette war nur ein weiteres Beispiel, um das einheimische Schaffen zu würdigen. Einheimisch und nachhaltig ist auch der altehrwürdige Saalbau, wie er von den Aarauerinnen und Aarauern immer noch liebevoll genannt wird. Dort fanden sich die Teilnehmenden nach den drei Führungen in der Stadt zum Abendprogramm mit Humor, Politik, Ökonomie und viel Lionismus ein. Für den Humor, aber auch für kreative Musikinszenierungen waren die beiden Cellovirtuosen des Duo Calva zuständig und zu den aktuellen Konjunkturprognosen referierte der Aargauer an der UBS-Spitze, Chefökonom Daniel Kalt.

Auch der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker richtete das Wort an die Aargauer Lions. Bild: zvg

Die karitative Ausrichtung bildet seit jeher den historischen Grundstein des Lionismus. Dieser Gedanke wurde auch am Aargauischen Lions-Tag in Aarau getragen und der finanzielle Überschuss des Anlasses dem Tageszentrum Aarau des Schweizerischen Roten Kreuzes für ein konkretes Projekt zugesprochen. (az)