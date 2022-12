Aarau Aaraus stärkste Waffe im Kampf gegen Neophyten: «Wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner» Der 83-jährige Manfred Klopocki hat sein Leben dem Kampf gegen invasive Neophyten in Aarau gewidmet. Dafür wurde er auch schon mit dem hiesigen Umweltpreis ausgezeichnet.

Der 83-jährige Manfred Klopocki verbringt fast jeden Tag über zwei Stunden mit der Bekämpfung von Neophyten in Aarau. Florian Wicki

Geschäftigen Schrittes schiebt Manfred Klopocki sein Fahrrad am Aare-Ufer in Aarau entlang. Vor einem Rasenstreifen bleibt er stehen, zeigt darauf und sagt: «Hier war alles voller Berufkraut. Und schauen Sie, da am anderen Flussufer, da hat es überall Goldrute.»

Der 83-jährige Rentner hat sein Leben der Bekämpfung von Neophyten verschrieben, von invasiven und gebietsfremden Pflanzen, die sich hierzulande ohne natürliche Feinde ungebremst ausbreiten und so die Lebensräume von einheimischen, deshalb auch selten gewordenen Pflanzen zerstören. Klopocki führte diesen Kampf in Aarau viele Jahre lang beinahe alleine. Es sei aber auch schwieriger geworden, erklärt er: «Entweder sind der Kanton, die Stadt oder die Ortsbürger zuständig, und häufig einfach niemand.»

Seit den 60ern reisst er Neophyten aus

Mit Pflanzen beschäftigt sich der 1939 in Bottrop im deutschen Ruhrgebiet geborene und aufgewachsene Klopocki seit seiner Kindheit: «Ich durfte im Garten meiner Eltern ein Beet mit Wildblumen anlegen, das habe ich gehegt und gepflegt.» Bereits da wurde sein Auge für die enorme Diversität der Pflanzenwelt geschärft.

Diese Leidenschaft führte Klopocki auch weiter, nachdem der gelernte Schreiner als junger Erwachsener seine heutige Frau Marlis kennen lernte und für sie nach Aarau zog. Und hier stellte er eines Tages – es war in den 60ern – fest, dass sich gewisse Pflanzen, die laut seinen Pflanzenkunde-Büchern in Aarau oder der Schweiz gar nicht heimisch sind, deutlich schneller und aggressiver verbreiten als andere. Also begann er, sie auszureissen.

Einer seiner Weggefährten, der ehemalige Aarauer Stadtökologe, Thomas Gerber, erzählt, wie er Klopocki kennen gelernt hat: «Wir erhielten immer wieder die Nachricht, dass jemand in Aarau Neophyten ausreisst, die Blüten abschneidet und die Stängel zum Ausdörren aufhängt – wir wussten aber nicht, wer das war.» Früher oder später kam der Kontakt zwischen Klopocki und Gerber zu Stande. Gerber war es auch, der Klopocki 2010 für den Aarauer Umweltpreis nominierte, den dieser dann auch verliehen bekam.

Stadtammann Marcel Guignard (links) und Stadträtin Jolanda Urech übergaben Manfred Klopocki den 12. Umweltpreis der Stadt Aarau im Jahr 2012. Dominic Kobelt

(14.09.2012)

Er erinnert sich: «Es kam nicht selten vor, dass wir Leute auf ein Feld geschickt haben, um etwa Goldruten auszureissen, und als unser Team ankam, war schon alles leergeräumt.» Er bewundert, wie unbeirrt Klopocki sich Tag für Tag auf die Arbeit stürzt, ohne dabei verbittert geworden zu sein: «Viele, die sich so lange mit der Neophyten-Bekämpfung beschäftigen, betrachten sie früher oder später als Sisyphusarbeit und geben auf.» Nicht so Klopocki, sagt Gerber weiter: «Er beweist, wie erfolgreich die Neophyten-Bekämpfung betrieben werden kann, wenn sie akribisch, gewissenhaft und vor allem regelmässig betrieben wird.» So habe Klopocki mehr oder weniger im Alleingang den gesamten Aarauer Schachen von Neophyten befreit – vor seiner Tätigkeit hätten vor allem die Goldrute und das Drüsige Springkraut dort ohne Mass gewuchert. Gerber:

«Daran hat Manfred sicher zwei Jahre gearbeitet, und es hat sich definitiv gelohnt.»

Rund 2,5 Stunden pro Tag widmet er seiner Arbeit

Klopocki wirkt auch mit seinen 83 Jahren noch drahtig und auf Zack. Er habe kürzlich ein neues Kniegelenk erhalten: «Seit da kann ich wieder besser über Stock und Stein laufen», sagt er und lacht. Früher lief er jeweils von Aarau aus nach Biberstein für das tägliche Mittagessen mit seiner Tochter – und jätete dabei kurzerhand den ganzen Weg hin und zurück. Sein Weg führte ihn zwischendurch auch nach Rupperswil, Hunzenschwil, Schönenwerd und auch schon bis nach Oberentfelden, doch diese Zeiten sind vorbei, erzählt er: «Seit sich das Berufskraut so massiv ausgebreitet hat bei uns, schaffe ich es kaum aus Aarau heraus.»

Hier habe sich durch die Neophyten nicht nur die Flora verändert, sondern dadurch auch die Fauna. Klopocki erklärt das an einem Beispiel:

«Schmetterlinge legen ihre Eier in die Blüten der Pflanzen, so auch beim Sommerflieder. Im Gegensatz zu anderen Pflanzen hat der Sommerflieder aber so harte Blätter, dass sie sich nicht als Nahrung für die Raupen eignen, sie verhungern. Deshalb gibt es etwa immer weniger Schmetterlinge.»

Als Hobby-Ornithologe ist ihm aber auch aufgefallen, dass sich die Vogelpopulation in der Region drastisch verändert hat: «Buch- oder Grünfinken sieht man hier schon lange nicht mehr – auch der Eichelhäher ist selten geworden.»

Auf der Zurlinden-Insel jätet Klopocki dieser Tage besonders häufig. Florian Wicki

Und so verbringt er im Schnitt um die 2,5 Stunden pro Tag («ausser wenn es ganz stark schifft») in der Natur, derzeit im Naturschutzgebiet auf der Zurlinden-Insel, und reisst Pflanzen aus. Wenn sie sich denn einfach ausreissen lassen – falls nicht, nimmt Klopocki Rosengabel und Gartenschere zur Hand und macht kurzen Prozess. Die Blüten und Samen steckt er in Müllsäcke – sind diese voll, etwa zwei schafft er durchschnittlich pro Tag, meldet er dem Stadtbauamt, wo diese die Säcke zwecks Entsorgung abholen können.

Ab und an hat er bei seiner Arbeit auch Hilfe erhalten, das habe aber häufig nicht gut funktioniert: «Man muss die Pflanzen samt Wurzeln ausreissen und sehr genau arbeiten, beides machen die wenigsten.» Und wenn er sowieso immer nachkontrollieren müsse, könne er es auch gleich selber machen. Trotzdem hat Klopocki, durchaus keine Einzelkämpfernatur, schon Vorstellungen, was seiner Meinung nach in der hiesigen Bekämpfung von Neophyten nicht richtig läuft: «Die Koordination fehlt, genauso wie Geld und Personal.»

Ob die neue Neophytenstrategie der Stadt Aarau daran etwas ändert? Die versucht nun einen ganzheitlicheren Ansatz, unter anderem mit dem Einsatz von Freiwilligen wie den «Aarau Rangern» (die nebenbei erwähnt immer neue Mitglieder suchen). «Das werden wir sehen», meint er. Es sei sicher ein guter Anfang, denn häufig hapere es auch schlichtweg schon am Interesse der Behörden: «In Biberstein steht nahe der Bushaltestelle bei der Abzweigung nach Auenstein ein Götterbaum, auch ein schlimmer Neophyt – das habe ich der Gemeinde mehrfach gemeldet, und trotzdem ist immer noch nichts passiert.»

Deshalb sei auch er immer noch dran: «Wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner.» Und Manfred Klopocki will auch weitermachen, solange es geht: «Bis dass der Tod uns scheidet», sagt er und schmunzelt grimmig.