Aarau Aarauer Kerzenziehen: Skepsis war gross, doch auch der neue Platz hat Vorteile Weil die Markthalle durch den Weihnachtsmarkt besetzt war, musste das Aarauer Kerzenziehen nach Jahrzehnten einen Alternativstandort suchen. Jetzt zeigt sich: Der Umzug auf den Platz neben Kino Ideal und Bezirksgericht hat der Beliebtheit keinen Abbruch getan.

Das Aarauer Kerzenziehen fand 2022 erstmals auf dem Platz neben Kino Ideal, Amtshaus und Bezirksgericht statt. Die Markthalle war durch den Weihnachtsmarkt besetzt. Bild: zvg

Die Skepsis war gross. Doch der Mut, nach Jahrzehnten den Standort zu wechseln und den Traditionsanlass trotz Mehrausgaben durchzuführen, hat sich gelohnt: Das Aarauer Kerzenziehen 2022 war ein voller Erfolg. «Es ist sehr gut gelaufen, wir hatten noch nie so viele Gruppen und Schulklassen wie dieses Jahr», sagt Thomas Jurt von Insieme Aarau-Lenzburg, der Elternselbsthilfe-Organisation, die sich für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung einsetzt – und die das Aarauer Kerzenziehen seit 1976 organisiert. Rund 800 Kilogramm Bienenwachs wurden verbraucht, eine stattliche Zahl.

Seit Jahren findet das Kerzenziehen in der Markthalle statt. Doch weil diese neu zum Perimeter des Weihnachtsmarkts zählt, musste das Kerzenziehen zügeln. Der neue Standort auf dem Platz zwischen Kino Ideal, Bezirksgericht und Amtshaus bot zwar Platz für ein grosses Zelt, in dem wie gewohnt neun Töpfe mit Bienenwachs aufgestellt werden konnten. Sorgen machten dem Kernteam mit Thomas Jurt, Yvonne Suter, Mary-Claude von Arx und Jürg Zinniker aber die Finanzen: Die Mietkosten waren deutlich höher als für die Markthalle, dazu kamen Mehrausgaben für Infrastruktur und Strom.

Was das für nächstes Jahr heisst, ist noch nicht entschieden

Wie viel Geld die Organisation nun wegen des Standortwechsels einbüsst, ist noch nicht definitiv ausgerechnet. Gelohnt hat sich der Anlass trotzdem, vor allem aus menschlicher Sicht: «Wir hatten ausgesprochen viele Menschen aus Integrationsprojekten bei uns, das waren ganz wunderbare Begegnungen», sagt Jurt. Dazu komme die gute Nachbarschaft mit dem Kino-Team von Rolf Portmann, mit der Kantonspolizei und den Mitarbeitenden des Bezirksgerichts, die sogar für einen Firmenanlass vorbeikamen.

Dann das Team der Ludothek, das mit Rat und Tat aushalf, die Stadt, die den Anlass ebenfalls unterstützt habe, und zu guter Letzt natürlich die rund 80 freiwilligen Helferinnen und Helfer, ohne die der Anlass gar nicht erst hätte stattfinden können. «Wir sind unter dem Strich deshalb sehr zufrieden.»

Was das für nächstes Jahr heisst, ist noch nicht klar. «Wir werden nun entscheiden müssen, ob wir uns dafür einsetzen, wieder zurück in die Markthalle zu kommen.» Denn noch sei wegen des Testbetriebs der Markthalle nicht in Stein gemeisselt, wie die Belegung im kommenden Advent aussieht. Aber: Auch der neue Platz hat seine Vorteile, wie Jurt sagt. «Im Zelt war es deutlich wärmer und heller, das sind zwei nicht unwesentliche Vorteile.» Ausserdem seien die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher zum neuen Standort sehr positiv gewesen. «Eines jedenfalls ist sicher: Das Aarauer Kerzenziehen wird auch kommenden Advent stattfinden.»