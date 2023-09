Aarau Aarauer Handwerkskünstler und Fachgeschäfte zeigen gemeinsam, was die Stadt zu bieten hat Beim neuen Projekt «KunstWerkStadt» will sich Aarau von seiner attraktivsten Seite präsentieren: An die 20 Fachgeschäfte stellen in ihren Geschäftsräumen und Schaufenstern lokale Kunst und Handwerkskunst aus. Zudem findet am Eröffnungstag auf dem Bahnhofplatz eine After-Work-Party statt.

Timon Maurer, Leiter Brillentechnik (Geschäftsleitung) von Brillen Trotter. Das Bild im Schaufenster stammt von Brunhilde Westermann. Bild: Kim Wyttenbach/AZ

Als vor zwei Jahren coronabedingt «Blumen für die Kunst» ausfiel, organisierten lokale Floristik- und Kunsthandwerkunternehmer stattdessen eine Outdoor-Ausstellung unter dem Namen «BlumenKunstwerkStadt». Das Projekt sollte Optimismus streuen und Abwechslung in den grauen Alltag bringen. Zu sehen gab es unter anderem einen Brunnentrog der Steinbildhauerei Aeschbach in der Halde und eine Komposition aus natürlichen Materialien des Teams von «Blattform» in der Metzgergasse.

Von der Bahnhofstrasse bis zum äussersten Punkt der Kettenbrücke

Nun gehen die damaligen Initianten, Mathias und Antoinette Baumberger, Inhaber von «Linder Blumen», mit dem Projekt «KunstWerkStadt» in die zweite Runde. «Der Fokus liegt dieses Mal auf der Handwerkskunst und den Fachgeschäften in der Stadt Aarau», sagt Mathias Baumberger.

Zwischen dem 7. und 10. September kann man auf einem Rundgang durch Aarau die Vielfalt der hiesigen Künstler, Handwerker und Fachgeschäfte entdecken. Von der Bahnhofstrasse bis zum äussersten Punkt der Kettenbrücke stellen Fachgeschäfte in ihren Schaufenstern Kunst und Handwerk aus. So ist beispielsweise Patrick Roths Bildhauerarbeit im Fenster der Confiserie Brändli zu entdecken. «Urech Optik» hat sich mit der Schneiderin Angela Wyser zusammengetan und die Brocki Kramer zeigt Interessierten, wie sie Gegenständen ein neues Leben einhaucht.

Alle Kunstwerke sind gratis zugänglich und die Teilnehmer freuen sich auch auf einen Besuch während den Öffnungszeiten. Die Zahl der Mitwirkenden sei im Vergleich zum letzten Mal um ein Vielfaches gestiegen, sagt Mathias Baumberger: «Aktuell sind es zwischen 25 und 30 Teilnehmende.» Eine vollständige Auflistung sowie ein Situationsplan findet sich auf der Website, welche den Namen des Projekts trägt.

Eine After-Work-Party für alle Sinne

Am Donnerstagabend, 7. September, findet am Bahnhofplatz 1 zudem eine After-Work-Party statt. An diesem Event haben die Besucher die Möglichkeit, den Aarauer Gin von «Monkey in A Bottle» im Blumengeschäft Linder Blumen zu probieren. Im «Home Barista Shop» stellt Marcel Wagner seine Bilder aus und im «AKB Lab» sind die Piccolino Chairs und Be Here Now zum letzten Mal zu Gast. Draussen laden die lange Sitzbank oder die Liege der Schreinerei Häner zum Verweilen ein. Musikalisch sorgt der Aarauer DJ Big Maxx für gute Stimmung.

«Mit dem Projekt <KunstWerkStadt> wollen wir den Leuten zeigen, was Aarau alles zu bieten hat», sagt Mathias Baumberger mit einem Lächeln: «Wir freuen uns auf viele neugierige Passanten.»