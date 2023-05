Hochwasser-Prävention Gratis-Schutz gegen Überschwemmungen: Die Mobiliar schenkt Aarau mobile Deichelemente Beim Pontonier-Vereinshaus am Aarauer Aareufer wurde der neue, sogenannte Mobildeich-Container der Stadt vorgeführt. Dort versorgt sind mehrere Dammschläuche, die zusammen einen rund 400 Meter langen Schutzwall bilden können. Sie sollen bei Hochwasser in der ganzen Region eingesetzt werden.

Die Mobiliar Versicherungen haben einen Mobildeich-Container – ein mobiles Hochwasserschutzsystem – an die Stadt Aarau übergeben. Bild: Daniel Vizentini

Heftige Naturereignisse dürften mit dem Klimawandel immer öfter auftreten, auch in der Region. Stadt Aarau und Feuerwehr wappnen sich deshalb für den Ernstfall – und so auch die Versicherungen. In den letzten vier Jahren hat die Mobiliar zehn mobile Hochwasserschutzsysteme, sogenannte Mobildeich-Container, an Gemeinden verschenkt. Aarau ist dieses Jahr eine von fünf Ortschaften, die ebenfalls einen erhalten.

Natürlich agieren die Versicherungen dabei auch im Eigeninteresse, schliesslich sparen sie Kosten, wenn Schäden verhindert werden können. Doch Katastrophenprävention ist auch im Interesse der Allgemeinheit. Mit offenen Armen nahm Aarau das Geschenk der Mobiliar deshalb dankend an, wie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bei der offiziellen Übergabe diese Woche sagte.

Der Container mit den Deichelementen, die Überschwemmungen durch Bäche, Flüsse und Seen zu verhindern helfen, wurde beim Pontonier-Vereinshaus am Aarauer Aareufer aufgestellt. Bei der Präsentation hob Stadträtin Silvia Dell’Aquila die Bedeutung dieses neuen Hochwasserschutzsystems auch für die ganze Region hervor: Die Elemente sind zwar in Aarau stationiert, werden aber auch für den Hochwasserschutz in umliegenden Gemeinden verwendet.

Die Deichelemente werden ausgerollt und mit Wasser gefüllt. Bild: Daniel Vizentini

Nebst Aarau sind die sieben Feuerwehren Erlinsbach, Suhr, Buchs, Gränichen, Entfelden-Muhen und Küttigen beteiligt. «Ich behaupte, die Naturereignisse werden uns immer mehr heimsuchen», sagte der Aarauer Feuerwehrkommandant David Bürge und erklärte im Anschluss Schritt für Schritt, wie die Deichelemente ausgerollt, miteinander verbunden und mit Wasser gefüllt werden.

Sie dienen so als Damm vor überlaufenden Gewässern. Einzeln sind sie laut Beschrieb der Firma Aeschlimann Hochwasserschutz 10 bis 40 Meter lang und können zusammengehängt einen rund 400 Meter langen Schutzwall bilden. Die bereits geschulte Feuerwehr zeigte vor Ort, wie das vor sich geht.

Am Aarauer Aareufer wurden die Deichelemente präsentiert. Bild: Daniel Vizentini

Szenen wie 2007 oder 2021 sollen verhindert werden

Daniel Probst, Generalagent der Mobiliar Aarau, erinnerte sich bei der Vorführung daran, wie er beim Hochwasser 2007 im Telli-Quartier drei Tage lang in Zweierteams von Haus zu Haus zu den Versicherten der Mobiliar ging. Solche Szenen wie damals oder auch 2021 wolle er nicht nochmals erleben müssen, stellte er klar. «Wir wollen unsere Region schützen. Das bringt mehr, als nachher den Schaden zu zahlen.»

So funktioniert der mobile Deich, hier vorgestellt in Zofingen. Video: Youtube/Die Mobiliar

«Aarau ist ein Hochwasser-Hotspot mit grossem Schadenspotenzial», sagte auch Philippe Genoud, Leiter Schaden der Mobiliar. Prävention sei dabei ein wichtiger Pfeiler. Er hob die Deichelemente als effizientes Einsatzmittel hervor. «Als genossenschaftlich organisierte Versicherung wollen wir uns für das Wohl der Gesellschaft einsetzen.»