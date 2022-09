Energiemangel Aarau lässt die Weihnachtsbeleuchtung brennen, Oberturm bleibt im Dunkeln Die Stadt hat am Donnerstag mitgeteilt, wie sie ihren Teil zur drohenden Energie- und Strommangellage beitragen will.

Aarau stellt die LED-Weihnachtsbeleuchtung nicht ab (hier beim Night-Shopping 2018). Sandra Ardizzone

Aarau lässt die Weihnachtsbeleuchtung jeweils bis Mitternacht brennen, dann wird sie gedimmt, der drohenden Energie- und Strommangellage zum Trotz. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt, mitsamt dem gesamten Massnahmenkatalog.

Die Stadt unterteilt die Massnahmen in zwei Phasen; in der ersten, ab sofort gültigen, werden Massnahmen zur Verhinderung einer Mangellage getroffen. So werden ab sofort in den stadteigenen, öffentlich zugänglichen Gebäuden die Raumtemperaturen in den Arbeits- und Sitzungszimmern von heute zwischen 22 und 23 Grad Celsius auf 20 Grad reduziert, abgestimmt auf die Nutzungen. Weiter wird die Temperatur auf Fluren, bei weiteren Verkehrsflächen oder in Turnhallen nur noch 18 Grad betragen.

Oberturm bleibt im Dunkeln

Als weitere Massnahme stellt Aarau das Heizsystem im Rathaus und im Pflegeheim Herosé ab Ende Oktober bis im Frühling von Gas auf Öl um. Im Aareschulhaus wird auf Wärmepumpe umgestellt. Weiter verzichtet die Stadt bereits ab kommendem Montag (und mit Ausnahmen von Festanlässen) auf die Aussenbeleuchtung von Sehenswürdigkeiten, konkret dem Oberturm, dem Rathaus und dem Stadtmuseum.

Auch Lüftungsanlagen und Innenbeleuchtungen werden reduziert, Klimatisierungen ganz ausgeschaltet, Ausschaltzeiten bei Bewegungsmeldern reduziert. Noch geprüft wird, so Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker auf Anfrage, ob die Beleuchtung von Schulanlagen oder Parks reduziert wird. «Hier hat die Sicherheit oberste Priorität.»

Der Oberturm wird nachts nicht mehr beleuchtet. Jiří Vurma

Bezüglich Weihnachtsbeleuchtung hatte Hilfiker bereits Anfang September betont, dass man schon vor Jahren auf stromsparende LED-Leuchten umgestellt habe und dort, wo die Beleuchtung brenne, die Strassenbeleuchtung ausschalte.

Mit der zweiten Phase würde gestartet, wenn die Mangellage tatsächlich eintritt, so Hilfiker weiter, laut Bund also vermutlich ab Februar: «Konkret haben wir noch keine Massnahmen beschlossen, diskutiert werden aber weitere Reduktionen der Beleuchtungen, der Wassertemperatur sowie der Verzicht auf die Nutzung von E-Geräten.»

«Hier geht es um Vorbildfunktion»

Wie viel Energie mit den genannten Massnahmen eingespart werden kann, lasse sich so einfach nicht beziffern, sagt Hilfiker. «Den grössten Nutzen aber bringen sicher die Temperaturreduktionen. Pro Grad reduziert sich der Gasverbrauch um sechs Prozent.» Einen relativ bescheidenen Spareffekt erziele man mit dem Ausschalten der Beleuchtungen, so Hilfiker. «Aber hier geht es auch vielmehr um die Vorbildfunktion, die wir als Stadt wahrnehmen wollen.»