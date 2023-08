Aarau 96 Prozent: Stadtrat hält am Steuerfuss fest Die Rufe einiger Bürgerlichen nach einer Senkung des Steuerfusses verhallten beim Stadtrat ungehört. Er schlägt ein Budget mit gleichbleibendem Steuerfuss von 96 Prozent und einem Minus von rund 0,6 Millionen Franken vor.

Blick auf die Altstadt von Aarau. Bild: Severin Bigler

Der Aarauer Steuerfuss soll bei 96 Prozent bleiben. Nicht nur fürs Jahr 2024, sondern bis mindestens 2028. Das hat der Stadtrat am Dienstag bekannt gegeben. Dies, obwohl er «die wirtschaftliche Lage grundsätzlich als verhalten positiv einschätzt». Grund für die Beibehaltung des Steuerfusses seien der Ausbau des Leistungsangebots der Stadt und anstehende grosse Investitionen. Per 2023 war der Steuerfuss von 97 auf 96 Prozent gesenkt worden - nicht genug, wenn es nach den Bürgerlichen gegangen wäre.

Das Budget 2024 rechnet mit einem Minus von 0,6 Mio. Franken, was etwas weniger als einem Steuerfussprozent entspricht. «Mit dem Budget 2024 werden weitere Massnahmen beim Projekt Smart City umgesetzt, zusätzliche Angebote beim Projekt ‹Monamo› (Modelle nachhaltige Mobilität) oder ein Fussgängerleitsystem eingeführt», so der Stadtrat. «Der Versuchsbetrieb Busumfahrung Altstadt läuft weiter und die Massnahmen gemäss dem vom Einwohnerrat beschlossenen städtischen Energiekonzept werden fortgesetzt. Auch für die Quartierentwicklung sind Mittel eingestellt.»

Das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit ist mit budgetierten -17,3 Millionen nochmals roter als im Vorjahr (-16,1 Mio.), das Ergebnis aus der Finanzierung ist mit 16,7 Mio. Franken (Vorjahr 17,8 Mio.) veranschlagt.

Die Selbstfinanzierung liegt bei 15,7 Millionen Franken, die angepeilten Nettoinvestitionen belaufen sich auf ungefähr 29,3 Millionen Franken. Das meiste davon fliesst in die Realisierung des Kiff 2.0, in die Projektierung des Oberstufenzentrums in der Telli und in den neuen Modulbau für die Tagesschule beim Aare-Schulhaus.

Ab 2028 verlangt die Schuldenbremse Sanktionen

Der Politikplan bezieht die vom Volk abgesegnete Schuldenbremse mit ein. Diese verlangt, dass innert zehn Rechnungsjahren das Eigenkapital nicht sinkt und die Schuldenquote nicht ansteigt – ansonsten sind Massnahmen erforderlich. Schwankungen zwischen den Jahren können mit sogenannten Schwankungstöpfen ausgeglichen werden.

Wie der Stadtrat in seiner Mitteilung schreibt, können die Eigenkapitalvorgaben gemäss Politikplan eingehalten werden. «Die Einhaltung der Vorgaben bei der Schuldenquote hängt hauptsächlich von der Realisierung der geplanten Investitionsprojekte ab.» Falls die Projekte wie vorgesehen realisiert würden, müssten im Jahr 2028 entweder Sanktionsmassnahmen ergriffen oder die Schuldenlimite mittels Volksabstimmung erhöht werden.

Riesige Investitionen geplant

Die geplanten Nettoinvestitionen liegen laut Mitteilung in den Jahren 2023 bis 2028 um rund 31 Mio. Franken höher als im letztjährigen Politikplan und betragen gesamthaft rund 186 Millionen Franken. «Spitzenjahr ist das Jahr 2028 mit geplanten Nettoinvestitionen von 74,8 Mio. Franken», so der Stadtrat. Das grösste Einzelprojekt sei dabei das geplante Oberstufenzentrum in der Telli – wobei von den erwarteten Kosten von 134,6 Millionen Franken nur 74,6 Millionen in den Horizont des aktuellen Politikplans fallen, die restlichen 60 Millionen Franken würden erst ab 2029 fällig. Das Nettovermögen, Ende 2022 bei rund 141 Mio. Franken, betrüge Ende 2028 nur noch 49 Mio. Franken.

«Wie jedes Jahr bestehen bei mittel- und langfristigen Prognosen erhebliche Unsicherheiten», hält der Stadtrat fest. Diese liegen einerseits bei der konjunkturellen Entwicklung und andererseits in der Frage, ob die Projekte überhaupt realisiert werden können – und wann. Bekanntlich lassen sich Bauvorhaben mit juristischen Streitigkeiten viele Jahre verzögern.

SVP verlangte kürzlich deutliche Steuerfusssenkung

Es ist bereits jetzt absehbar, dass dieses Budget nicht ohne Widerstand durchgehen wird. An der Einwohnerratssitzung vom Mai, während der die Rechnung 2022 diskutiert wurde, kündigte Susanne Heuberger (SVP) an, ihre Partei werde sich «mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Steuerfuss für das Jahr 2024 deutlich nach unten gesenkt wird». Die SVP erwarte, «dass der Stadtrat mit einem Reduktionsvorschlag vorangeht», und «dass der links dominierte Einwohnerrat diesen nicht wieder zu Ungunsten der Steuerzahler übersteuert». Aus der FDP-Fraktion hiess es, etwas kryptisch, man freue sich «auf eine offene Budgetdebatte».

2022 hatte statt dem erwarteten Minus von 1,8 Millionen Franken ein Plus von 7,5 Millionen resultiert. Martina Niggli mahnte namens der Grünen, das gute Resultat sei nur durch die Entnahme aus der Schwankungsreserve entstanden. «Für uns somit kein Grund, irgendwelche Begehrlichkeiten hinsichtlich des Budgets 2024 wecken zu lassen.»

Nicola Müller (SP) hatte darauf hingewiesen, dass zwar 7,4 Millionen Franken mehr Steuererträge erwirtschaftet worden seien, als budgetiert. «Dabei darf man aber nicht ausser Acht lassen, dass der Fiskalertrag der natürlichen Personen gerade einmal 900’000 Franken ausmacht. Der Grossteil dieses Gewinns von 4 Millionen Franken ist auf die Entwicklung bei den juristischen Personen zurückzuführen.»