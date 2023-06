Aarau Aarau bekommt ein weiteres Lifestyle-Studio – dieses Mal für weisse Beisser Nach dem Wegzug der AXA vom Schlossplatz an die Hintere Bahnhofstrasse ist nun bekannt, wer in die leer stehenden Räumlichkeiten einzieht: Es handelt sich dabei um das Dental-Start-up Alpine White.

Alpine White will in Aarau ein Studio eröffnen, das Baugesuch liegt auf. Bild: Kim Wyttenbach

An der Laurenzentorgasse, gleich neben dem Brillenhaus, lachen seit neustem junge Frauen und Männer mit strahlend weissen Zähnen von den Schaufensterplakaten die Passanten an. Damit wird die baldige Eröffnung eines Alpine-White-Studios an guter Passantenlage im Eingangsbereich zur Altstadt angekündigt. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren einen Namen mit seinen Zahnpflege- und Bleaching-Produkten gemacht. Dabei konnte es bekannte Investoren ins Boot holen; unter anderem aus dem Umfeld der bereits in Aarau ansässigen Firmen Bestsmile, Hair&Skin und Betterview. Ihnen ist eigen, dass sie sich auf eine ganz bestimmte Dienstleistung fokussieren und sie dann zu sehr günstigen Preisen anbieten. Das Alpine-White-Studio funktioniert ähnlich – hier geht es um saubere, weisse Zähne.

Das neue Studio – das dritte in der Schweiz – soll laut Website am 1. Juli eröffnet werden. Momentan liegt das Baugesuch auf. Dem beiliegenden Betriebskonzept ist zu entnehmen, dass professionelle Zahnreinigung und kosmetisches Bleaching angeboten werden; durchgeführt von Dentalhygienikerinnen und Dentalhygienikern.

Das Start-up-Unternehmen Alpine White wurde von den Brüdern Reto und Alexander Wälchli gegründet. Beide haben Informatik studiert und sind unter 30 Jahre alt. Das Start-up setzt neben Whitening Strips auf einen aufhellenden Schaum, Aktivkohlepulver, ein Whitening-Kit aus Gel und auf ein LED-Mundstück. Dazu gibt es Zahnbürsten und Zahnpasten. Der «Handelszeitung» erzählt Reto Wälchli, dass die Idee aus der Not heraus geboren wurde. So konnte er sich während seiner Ausbildung kein professionelles Bleaching leisten und Whitening Strips waren schwer erhältlich. Im Selbstudium stiess er dann auf Phthalimidoperoxycapronsäure als eine neue Art, Zähne weisser zu machen, ohne sie dabei zu gefährden. Heute sind Alpine-White-Produkte in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und China erhältlich.

Gemäss Baugesuch umfasst die zweistöckige Fläche an der Laurenzentorgasse knapp über 170 Quadratmeter. Das Erdgeschoss wird in eine grosse Empfangs- respektive Verkaufsfläche und drei Behandlungszimmer unterteilt. Im Untergeschoss befinden sich unter anderem Technikräume. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich gemäss Baugesuch auf 150’000 Franken. In den Räumlichkeiten war zuvor die Agentur der AXA eingemietet, sie ist an die Hintere Bahnhofstrasse gezügelt.