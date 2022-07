Aarau 1700 Quadratmeter: Neben dem Lidl im Telli entsteht eine neue Kletterhalle Im Gewerbegebäude «Hang-Aar» in der Telli ist eine Boulderhalle geplant. Der Lenzburger «Kraftreaktor» ist beteiligt. Der Bau der Halle soll rund 600'000 Franken kosten.

Das «Hang-Aar»-Gebäude in der Aarauer Telli: Im Erdgeschoss gleich beim Kreisel soll eine Boulderhalle einziehen. Der Lidl dahinter bleibt bestehen. Florian Wicki

Aarau erhält eine neue Boulderhalle – ganz in der Nähe des Rolling Rock, wo sich schon eine befindet. Im Gewerbegebäude Hang-Aar der Hanimob AG (Familie Hangartner) ist auf 1700 Quadratmeter eine Kletteranlage geplant. «Der Kraftreaktor in Lenzburg betreibt neben einer Kletterhalle ebenfalls seit 2012 eine Boulderhalle und ist an diesem Projekt in Aarau massgebend beteiligt und involviert», heisst es in einem Baugesuch, das aktuell aufliegt.

Im grossen Gewerbegebäude in der Telli, das vor wenigen Jahren gebaut wurde, steht noch ungefähr die Hälfte der Gewerbeflächen leer. Nach der Eröffnung von Lidl und Clever Fit und dem Einzug eines grossen Elektroingenieurunternehmens stagnierten die Neuzugänge an der Neumattstrasse. Kürzlich reichte die Hanimob AG ein Baugesuch für einen Mieterausbau in den oberen Stockwerken ein, wo Büroräumlichkeiten entstehen sollen. Die Boulderhalle kommt ins Erdgeschoss.

Klettern ohne Seil

Laut Projektbeschrieb im Baugesuch soll es neben der Boulderanlage auch eine Cafébar mit Getränken und Snacks, Aussenbestuhlung sowie die üblichen Sanitärräume geben. Bezüglich Baukosten werden 600'000 Franken genannt. «Die Boulderwände werden wie ein Einbaumöbel in die Räumlichkeiten eingepasst», heisst es. Auf eine Stahlunterkonstruktion kommen Mehrschichtplatten, auf denen später die Routenbauer die farbigen Klettergriffe in verschiedenen Routen setzen.

Beim Bouldern klettert man nicht hoch, deshalb ist der oder die Sportlerin auch nicht angeseilt. Stattdessen ist der Boden mit 30 Zentimeter hohen Schaumstoffmatten bedeckt, auf denen man beim Abspringen landet. Die Halle soll laut Baugesuch fast das ganze Jahr zwischen 9 und 22 Uhr geöffnet sein.