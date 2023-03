Aarau 161 Stadtideen eingegangen: Jetzt geht es ans Sortieren und Abklären Von schräg bis realistisch, von absehbar bis originell; 161 mögliche Projekte buhlen um die 50’000 Franken, die die Stadt der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Was nun mit diesen Ideen passiert.

Die Stadt hat die Bevölkerung nach Ideen gefragt - und bekommen: 161 Vorschläge wurden bis zum Ablauf der vierwöchigen Frist eingereicht, von realistisch bis träumerisch, von originell bis absehbar, von umsetzbar bis rechtlich nicht möglich (zu sehen unter stadtidee.aarau.ch). «Wir haben grosse Freude daran, dass die Aarauerinnen und Aarauer uns so viele Ideen geliefert haben», sagt Jasmin Odermatt, Programmleiterin Smart City. Zum Vergleich: In Wipkingen, bevölkerungsmässig etwa gleich gross wie Aarau, gingen bei einem ähnlichen Projekt 99 Vorschläge ein.

Von den 161 Ideen sind aktuell 114 auf der Website aufgeschaltet und für die zweite Phase, die Kategorisierungsphase, freigegeben. «Weitere Ideen befinden sich noch in Prüfung und benötigen weitere Informationen seitens der Initiantinnen und Initianten», so Odermatt. Andere mussten direkt abgelehnt werden, weil sie nicht den Teilnahmebedingungen entsprachen. So dürfen die Ideen beispielsweise weder gewinnorientiert sein, noch einzig Individualinteressen bedienen.

In der Kategorisierungsphase geht es nun darum, die Ideen zu schärfen. «Wir klären nun beispielsweise ab, ob die Idee sich auf städtisches Gebiet bezieht oder ob bereits ein städtisches Projekt geplant ist, das eine Schnittmenge mit der Stadtidee hat», sagt Odermatt. Diese Prüfung geschieht innerhalb der Projektgruppe. Als Forschungsprojekt angelegt, arbeitet die Stadt Aarau bei der «Stadtidee» mit den Universitäten von Fribourg, Leeds und der ETH Zürich zusammen, begleitet wird die Prüfung von Vertretern städtischer Abteilungen und Aarau Standortförderung. Finanziert wird die Forschung über den Schweizerischen Nationalfonds.

«Fairness-Aspekt ist sehr wichtig»

Als nächster Termin steht der 27. April. Dann findet im Stadtmuseum die «Ideenbörse» statt, zu der sowohl alle Initiantinnen und Initianten, aber auch alle anderen Interessierten eingeladen sind. Hier geht es darum, Ideen vorzustellen und andere dafür zu begeistern. Oder darum, Patenschaften zu übernehmen, wie Odermatt sagt: «Es gibt Ideen, die von den Initianten nicht selbst umgesetzt werden möchten oder können.»

Ein weiteres Ziel: Bis zur heissen Phase, der öffentlichen Abstimmungsphase vom 12. bis 25. Juni, müssen die Ideen so ausgearbeitet werden, dass sie für sich stehen und umsetzbar sind. «Das heisst, dass mehrere Ideen mit ähnlichem Inhalt zusammengefügt werden, und dass die Ideen nicht nur in Bezug auf das Budget, sondern auch in Bezug auf rechtliche Fragestellungen umsetzbar sind», so Odermatt. Ebenfalls soll nun erhoben werden, aus welchen Quartieren und Altersklassen die Stadtideen stammen. «Der Fairness-Aspekt ist uns sehr wichtig, damit die Verteilung gleichmässig ist. Nicht nur was die Quartiere, sondern auch die Generationen betrifft.»

Keine Idee ist verloren

Viel Arbeit für das Team, bei 161 Ideen. Odermatt lacht, das sei wohl so. «Aber wir machen diese Arbeit sehr gerne und wir nehmen sie sehr ernst. Uns ist sehr wichtig, dass sich alle Initiantinnen und Initianten ernst genommen und fair behandelt fühlen.» Dafür informiere man diese über jeden Schritt, binde sie eng in die Entwicklung und Bewertung der Ideen mit ein. «Jeder Schritt ist transparent.»

Übrigens: Jede Idee, ob freigegeben oder nicht, ob mit Zuspruch bei der Abstimmung oder nicht, wird gesammelt und an die entsprechende städtische Abteilung weitergeleitet. Und wenn eine Idee gewinnt, die als Teil eines städtischen Projekts bereits geplant ist – beispielsweise Ideen zur Aareraumgestaltung oder der Begrünung der Stadt–, wird diese prioritär behandelt: «Wenn Massnahmen früher gewünscht sind, versuchen wir, Lösungen zu finden», so Odermatt. «Die Projekte aus der Stadtidee sollen bis Ende 2024 umgesetzt sein. Das ist das Konzept.»