Aarau 150 Jahre: Die Christkatholische Kirchgemeinde hat was zu feiern In diesem Jahr feiert die Christkatholische Kirchgemeinde Aarau ihr 150-jähriges Bestehen. Der Auftakt ins Jubiläumsjahr findet am kommenden Sonntag statt.

Die Christkatholische Kirchgemeinde feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum in der Stadtkirche Aarau. Bild: Katja Schlegel

In den 1870er-Jahren wurde sie gegründet, die Christkatholische Kirche. Sie spaltete sich damals von der Römisch-katholischen Kirche ab, auch wegen unterschiedlicher Auffassungen, was unter anderem die Unfehlbarkeit des Papstes oder dessen Einflussgebiet betraf. So protestierten etwa auch in Aarau – Ende 1872 – Katholiken gegen das Diktat aus Rom, so kam es Anfang 1873 zur Gründung der Christkatholischen Kirchgemeinde Aarau.

Das wird nun am kommenden Sonntag gefeiert: Die Feierlichkeiten beginnen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche Aarau, zusammen mit der reformierten Kirchgemeinde und der Römisch-katholischen Pfarrei St.Peter und Paul Aarau. Die Festpredigt wird dabei vom christkatholischen Bischof Harald Rein gehalten, die Singgruppe singt die Messe «veni et ostende» der Berner Komponistin und Organistin Helene Ringgenberg. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Festessen.

Wanderausstellung kommt nach Aarau

Nach dem Mittag findet im Stadtmuseum Aarau ein Podiumsgespräch zum Thema «Wahrheit» statt. Das anlässlich der Vernissage der Wanderausstellung «unterwegs», die im Rahmen des Jubiläums durch die Schweiz wandert und bis zum 19. Februar im Foyer des Stadtmuseums gastiert. Am Podium nehmen der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, die römisch-katholische Theologin Veronika Jehle und Chemiefachperson Thomas Ramseier-Schmitz teil. Das Gespräch moderiert SRF-Journalist und Theologe Norbert Bischofberger

Die Ausstellung thematisiert vier Spannungsfelder, mit denen sich die Christkatholische Kirche durch ihre ganze Geschichte hindurch beschäftigt hat und auch in Gegenwart und Zukunft beschäftigt, heisst es in einer Mitteilung. Es wären dies: «Tradition & Erneuerung», «Auseinandersetzung & Konsens», «Verbindlichkeit & Freiheit» sowie «Individuum & Gemeinschaft».

Weiter finden im Stadtmuseum Aarau zwei Referate statt: am 26. Januar zum Thema «Kirche zwischen Traditionsverbundenheit und Reformeifer» und am 9. Februar zum Thema «Christkatholische Frauen und ihr Engagement für Frauenrechte in Gesellschaft und Kirche».