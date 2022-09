A1 bei Suhr Zwei Totalschäden und eine kaputte Mittelleitplanke – Polizei sucht nach Streifkollision Zeugen Am Dienstagabend kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Bern zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos. Der Unfallhergang ist unklar, die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

3 Bilder 3 Bilder Am Dienstagabend kam es auf der A1 bei Suhr zu einer Streifkollision zwischen zwei Autos. Kapo AG

Am Dienstag fuhr ein Autofahrer mit seinem roten VW Passat auf der A1 in Richtung Bern, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Gleichzeitig befuhr eine Lenkerin mit ihrem grauen Opel Insignia den Überholstreifen in dieselbe Richtung. Es kam dabei gemäss Mitteilung kurz vor 19 Uhr bei Suhr aus noch unbekannten Gründen zu einer Streifkollision.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden und die Mittelleitplanke wurde durch den Aufprall stark beschädigt, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Mobile Polizei in Schafisheim unter der Telefonnummer 062 886 88 88 entgegen. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: