Die Lichtinstallation im Gais-Kreisel sei in die Jahre gekommen, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Aarau. Die blauen und weissen LED-Leuchten, die dazugehörige Verkabelung und auch die Befestigungen aus Zugstangen müssten ersetzt werden. Gemäss Medienmitteilung beginnen die Sanierungsarbeiten am nächsten Montag, 20. August, und dauern bis spätestens Ende September. Am Erscheinungsbild des bestehenden Kunstwerks ändert sich nach Angaben von Thomas Pfister, Leiter Sektion Tiefbau bei der Stadt Aarau, nichts. Einfach: Die Stäbe sollen wieder leuchten. Die Sanierung kostet, wie Pfister auf Anfrage bekannt gibt, insgesamt rund 70'000 Franken.

Die Lichtkunst-Installation wurde 2002 in Betrieb genommen. Der Entwurf stammte von der Hochschule für Gestaltung. Für die Ausführung sorgte die Gigerlicht AG, Zürich. Die stabförmigen Sonderleuchten sind, wie einem Faktenblatt der Firma zu entnehmen ist, dank LED-Leuchten «völlig wartungsfrei und dauerhaft wasserdicht». (Gegen Abnützung gefeit sind sie offenbar nicht.) Das Besondere am Kunstwerk, heisst es weiter in der Beschreibung, sei, dass es sich beim Befahren des Kreisels, besonders nachts, dynamisch zu verändern scheine.

«Die Gais, das südliche Einfallstor nach Aarau», schrieb 2008 die AZ, verändert ihr Gesicht wie kaum ein anderes Stadtgebiet. Angefangen hat alles mit dem Kreisel, der nachts so schön blau leuchtet.» Der Kreisel läutete eine massive Umgestaltung des Quartiers ein. So wurden die Wirtschaft «Gais» abgebrochen und der Rockwell Tower gesprengt. Die WSB-Gleise verschwanden mit der Eigentrassierung von der Strasse. Im Gegenzug entstanden etwa die Altersresidenz «Senecasita Gais», das Gais-Center, die Arealüberbauung LineAAR und der GastroSocial-Tower.