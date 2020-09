700 schuften für den Sieg an den Berufsmeisterschaften – darunter auch diese drei Aargauer

«Eine Juxidee, doch es hat mir sehr gefallen»

Die 19-jährige Schöftlerin Milena Herger wurde durch Zufall eine der besten Confiseusen im Land. Nachdem sie in den umliegenden Tierpraxen keine Lehrstelle finden konnte, schlug ihr eine Freundin vor, doch bei ihr in der Jowa reinzuschnuppern. «Eine Juxidee, doch es hat mir sehr gefallen», erzählt Milena Herger. Sie war überrascht, wie kreativ die Arbeit in einer Bäckerei sein kann.

In der Ausbildungsbäckerei der Jowa absolvierte sie die dreijährige Lehre und hängte die einjährige Zusatzausbildung zur Confiseuse an. «Mit Fliessbandarbeit hat die Ausbildung bei der Jowa übrigens nichts zu tun», stellt Milena Herger klar. «Die Ausbildungsbäckerei unterscheidet sich kaum von einer normalen kleinen Bäckerei.»

Nach dem Abschluss arbeitet sie nun seit einem Monat bei Chocolat Kaufmann in Buchs. Ihre Anmeldung bei Swiss Skills war naheliegend: Schon zweimal wurde sie bei Wettkämpfen im Aargau Zweitplatzierte. An den Swiss Skills wird sie ein grosses Schokoladeschaustück zum Thema China machen müssen, so viel ist an den Infotagen für die Teilnehmenden verraten worden. Nun haben alle Zeit, für diese kreative Arbeit Ideen zu sammeln. «So viele Möglichkeiten», freut sich die junge Confiseuse.

Ein kleiner Wermutstropfen ist einzig, dass die alle zwei Jahre stattfindenden Berufsmeisterschaften wegen Covid-19 nicht wie üblich in der grossen Bernexpo stattfinden, sondern dezentral in der ganzen Schweiz. Milena Herger wird ihr Können deshalb vom 11. bis 13. November in der Hochschule Luzern zeigen.