Ende Juni liess ein Inserat im Internet aufhorchen. Ausgeschrieben waren 790 Quadratmeter Retailfläche an der Kasinostrasse 25 in Aarau. Das beigefügte Foto liess keine Zweifel offen: Es handelte sich um die Räumlichkeiten des Modehauses Bernheim. Macht das Traditionsgeschäft dicht? Auf Anfrage dementierte Alain Bernheim: «Wir haben keinerlei Absichten, an unserem Standort in Aarau irgendetwas zu ändern.» Auf Nachfrage bestätigte er aber, dass Verhandlungen über eine Verlängerung des Mietvertrages laufen. Versucht Bernheim eine Mietzinsreduktion durchzusetzen, wie das ein anderes grosses, internationales Modehaus an der Kasinostrasse mit Erfolg gemacht hat? Alain Bernheim dementiert auch das: «Es trifft nicht zu, dass wir eine Mietzinsreduktion gegenüber dem aktuellen Vertrag anstreben.»

Seit Freitag ist klar, dass der Immobilienbesitzer, die Versicherungsgesellschaft Schweizerische Mobiliar, mit dem Gebäudekomplex Grosses vor hat. Es liegt ein Baugesuch für «Umbau, Erweiterung und energetische Sanierung Gewerbehaus» auf. Laut Baugesuchsmappe geht es um Investitionen von 6,8 Millionen Franken. Das Skelett des 1968 gebauten Gebäudes soll erhalten bleiben, die Fassade aber komplett ersetzt werden. Zudem ist etwa eine Integration des derzeit leerstehenden, kleinen Ladens (ehemals Parfümerie) in die Bernheim-Fläche geplant.

Im optimalen Fall können die Umbauarbeiten im Frühsommer 2019 beginnen. Angestrebt wird, dass die Mieter (Bernheim, Hotelplan, Büros, Wohnungen) während der Bauzeit im Gebäude bleiben können. Das gilt insbesondere für das Modegeschäft.

Die Mobiliar wird ihre Regionaldirektion voraussichtlich aus ihrem Gebäude verlegen. Und zwar definitiv. Die Verhandlungen mit Bernheim scheinen auf gutem Weg zu sein – bleibt das Rätsel der Ausschreibung im Internet.