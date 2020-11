68-Jähriger bei Polizeieinsatz erschossen – Anwohnerin: «Er sagte zum Polizisten, er werde ihn umbringen»

Mit Metalldetektoren sucht die Forensik die grünen Wiesen und die Gebüsche rund um den Tatort ab. Ein grosser dunkelroter Blutfleck am Boden zeugt davon, was nur wenige Stunden zuvor hier inmitten einer Familiensiedlung im Helgenfeldquartier in Suhr passiert war. Ein Polizist der Kantonspolizei Aargau erschoss am späten Montagabend einen 68-jährigen Mann , der nur wenige Meter weit entfernt wohnte.

Nur wenige Meter von ihrem Balkon entfernt habe die Polizei die Partnerin des erschossenen Mannes abgeführt. «Sie schrie: Lebt er noch? Lebt er überhaupt noch?» Die Polizei sei sehr ruppig mit der Frau umgegangen. «Sie sagte noch, dass sie zurück in ihre Wohnung müsse, um die Medikamente zu holen. Und sie sagte, dass sie zu ihren Katzen muss.» Am Dienstagmorgen war die Partnerin des getöteten Mannes bereits wieder in ihrem Zuhause.

Die Anwohner sind schockiert

Der Schock bei den Anwohnern sitzt tief: «Es beschäftigt mich. Dies ist sehr ein idyllischer und ruhiger Wohnort. Man kennt und grüsst sich», sagt die Frau, die vom Sitzplatz aus das Geschehene beobachtet hatte. Auch sie habe den erschossenen Mann gekannt: «Er war immer sehr freundlich zu mir.»

Gegen 22.15 Uhr war bei der Kantonspolizei Aargau eine Meldung eingegangen, wonach der Mann bewaffnet sei und mit dem Suizid drohe. Die Anwohner sind erschüttert, man kann noch gar nicht so recht glauben, dass der 68-Jährige tot ist. Er war in der Siedlung bekannt. «Hast du gehört, was passiert ist?», sagt eine Frau auf Italienisch zu einem Anwohner, als dieser in der Morgensonne mit seinem Hund spazieren geht.

«Was müssen wir in diesem Jahr noch alles ertragen?», sagt eine andere Anwohnerin, die im Quartier wohnt. Sie und ihr Mann hätten die Schussabgabe nicht gehört. Erst am Morgen habe sie durch ihre Tochter erfahren, was wenige Meter vor ihrer Haustür passiert war. «Wir sind schockiert. Es ist für alle Beteiligten tragisch, dass jemand auf diese Weise das Leben lassen musste. Aber wir wissen ja nicht, was zuvor passiert ist.» Sie hätten das Paar auch schon gesehen, aber nicht persönlich gekannt. Das Geschehene gibt ihr zu Denken. «Ich laufe jeden Tag durch die Siedlung. Normalerweise, wenn man solche Geschichten in den Nachrichten hört, ist es ganz weit weg.»

Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen

Die Auseinandersetzung und die Schussabgabe haben sich inmitten von mindestens fünf Wohnblöcken – allesamt mit Balkonen – abgespielt. Viele Anwohner dürften die brutalen Szenen aus nächster Nähe mitbekommen haben. Die Staatsanwaltschaft sucht nun Zeugen: Wer Angaben zur polizeilichen Schussabgabe machen kann, wird gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Nummer 241 248 81 17 zu melden. Die Ermittlungen werden durch sie geführt.

Die Forensische Arbeit in der Siedlung dauerte fast den ganzen Morgen. Die Kriminaltechnischen Arbeiten wurden dem forensischen Institut Zürich übertragen. Wonach das Team genau suchte, konnte die Staatsanwaltschaft Aargau aufgrund des Untersuchungsgeheimnisses auf Anfrage nicht beantworten. Das Messer, mit dem der Mann dem Polizisten gedroht hatte, konnte jedoch bereits sichergestellt werden.

Bei einer polizeilichen Schussabgabe wird von Amtes wegen geprüft, ob diese verhältnismässig war. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat gegen den Kantonspolizisten, der von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht hat, ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.