Sie lag blutüberströmt auf dem Vorplatz ihres Hauses, als die Nachbarn die 66-jährige Frau am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr fanden. Trotz zahlreicher Stichverletzungen schaffte sie es, um Hilfe zu schreien. «Die Nachbarn haben vorbildlich gehandelt, sie haben sofort den Notruf alarmiert und Wolldecken geholt. Die Stichverletzungen der Frau waren aber zu schwer», sagt Roland Pfister, Kommunikationschef der Kantonspolizei Aargau. Die Ambulanz brachte die Schweizerin ins Spital. Die 66-Jährige erlag dort später ihren schweren Verletzungen. Ereignet hat sich die schwere Bluttat im Quartier zwischen der Erlinsbacherstrasse und der Weinbergstrasse in Aarau, einer bevorzugten Wohnlage. Mehrere AZ-Leser meldeten am Donnerstagabend eine Grossfahndung der Polizei im Gebiet zwischen Kettenbrücke, Feuerwehrdepot und Eniwa-Kraftwerk in Aarau. Das Haus, vor dem das niedergestochene Opfer aufgefunden wurde, befindet sich am Hang. «Der Tatort ist von der Strasse nicht einsehbar. Der Täter könnte das Opfer gezielt ausgesucht haben», so Roland Pfister.

Suche nach blutigen Kleidern Eine über 20-köpfige Mannschaft der Kantonspolizei Aargau sucht am Freitag den ganzen Freitag das Gelände um den Tatort sowie die Nachbargrundstücke grossflächig und akribisch ab. Zum Einsatz kommen Rechen, Schaufeln, Metalldetektoren, Taschenlampen und Spürhunde. «Es werden Gegenstände gesucht, die einen Zusammenhang mit der Tat haben könnten. Das könnte zum Beispiel ein blutiges Kleidungsstück wie eine Jacke oder ein Handschuh sein, die der Täter entsorgt hat», erklärt Roland Pfister. Die Polizisten wühlen in Sträuchern, Abfallsäcken und in Komposthaufen. Sie knien am Boden und leuchten in Schachtlöcher. Bereits abgesuchte Flächen werden mit Fähnchen gekennzeichnet. Zudem werden Nachbarn gebeten, in ihren Gärten zu suchen. Weitere Polizisten suchen das Aareufer mit einem Boot ab. Trotz des grossen Aufwandes fehlt einen Tag später vom Täter jede Spur.

Noch kein Tatverdächtiger Laut Roland Pfister gibt es keinen konkreten Tatverdächtigen. Die Polizei sei deshalb umso mehr auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. «Eventuell ist der Täter vor oder nach der Tat aufgefallen», so Pfister. Auch ob die Person zu Fuss oder mit einem Fahrzeug geflohen sei, sei unklar. Ob die Frau auf dem Vorplatz oder noch in ihrer Wohnung niedergestochen wurde, gibt die Polizei nicht bekannt. Klar ist: der Täter hatte genügend Zeit, um unbemerkt zu fliehen, bevor die Nachbarn die Hilfeschreie der Frau hörten. Laut Tele M1 lebte das Opfer mit einem kleinen schwarzen Hund allein in der Wohnung.

Der Täter könnte das Opfer gezielt ausgesucht haben. Roland Pfister, Kommunikationschef der Kantonspolizei Aargau