Drei grosse Brocken warten am Montag auf den Einwohnerrat. Das Traktandum, das im unmittelbaren Vorfeld am meisten Staub aufwirbelt, ist der vom Stadtrat beantragte Kauf der Liegenschaft «Auf Walthersburg». Kostenpunkt: 33,58 Millionen. Ausgaben von über 6 Mio. Franken unterliegen gemäss Gemeindeordnung der Urnenabstimmung. Eine solche hält der Stadtrat im Fall «Walthersburg» jedoch nicht für nötig, weil es sich um eine Investition im Finanzvermögen handle und eine solche, unabhängig von der Höhe, keiner Volksabstimmung bedürfe. Simpel ausgedrückt: Es werden nur Mittel aus dem Anlagefonds ins Immobilienportfolio der Stadt verschoben.

Im übrigen, so Müller weiter, teile seine Fraktion die stadträtliche Schätzung des Werts der Liegenschaft. Damit nimmt er Bezug auf die deutlich tiefere Schätzung von Christian Oehler. Der Immobilienfachmann innerhalb der FDP-Fraktion war statt auf 33 bloss auf 27 Millionen Franken gekommen. Die SP-Fraktion, macht Müller deutlich, halte eine aktive Bodenpolitik der Stadt auch grundsätzlich für wichtig und richtig. Und bei der «Walthersburg» handle es sich um einen «Generationenkauf». Das Areal sei ausgezeichnet gelegen. «Wir finden es richtig, wenn es in der Hand der Stadt ist.» Auch dass Mittel in Immobilien verschoben würden, sei sinnvoll, sagt Müller. Sinnvoller, als Negativzinsen in Kauf zu nehmen. Die Performance des Anlagefonds verursache ja regelmässig ein gewisses Unbehagen – wegen der Abhängigkeit von volatilen Aktien- und Obligationenmarkt.

SVP verlangt Volksabstimmung

Ein Antrag, den Kredit dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, wird am Montagabend zu diskutieren sein. Gestern Donnerstag hat Simon Burger im Namen der SVP-Fraktion bei der Stadt zwei Anträge deponiert. Mit der Bitte um umgehende Weiterleitung an den Stadtrat und die andern Fraktionen. «Damit niemand sagen kann, man habe zu wenig Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen», sagt Fraktionspräsidentin Susanne Heuberger.