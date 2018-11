Im Oberentfelder Investitionsbudget 2019 (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) sind Ausgaben von rund 4,4 Mio. Franken vorgesehen. Davon betreffen 2 Mio. Franken Projekte des Strassenbaus. Ein grosser Brocken, der nächstes Jahr zumindest teilweise ansteht und als Ganzes für die Wintergmeind vom 23. November separat traktandiert ist, betrifft die Sanierung der Schönenwerderstrasse. Ja sagen sollen die Stimmberechtigten zu einem Verpflichtungskredit von insgesamt 3,2 Mio. Franken.

Das 900 Meter lange Strassenstück zwischen Dorf- und Holzstrasse, das Mitte der 70er-Jahre erstellt wurde, befindet sich wie der Gemeinderat in den Unterlagen für die Gemeindeversammlung festhält, «in einem mittelmässigen Zustand». Eine Sanierung sei aber vor allem auch deshalb nötig, weil erstens die Wasserleitung mit Jahrgang 1924 das Ende ihrer Lebensdauer erreicht habe, und zweitens, weil der Ausbau und die technische Revision der Mittelspannungsleitung auf einem Teilabschnitt der Schönenwerderstrasse «ein grosses Bedürfnis des Energieversorgers Eniwa AG» sei. Gleichzeitig müsse auch das überalterte Elektronetz der Technischen Betriebe Oberentfelden (TBO) dringend erneuert werden.

Mit 1,7 Mio. Franken weist der Strassenbau selber den grössten Finanzbedarf auf. Die Erneuerung der Wasserleitung kostet immerhin weitere 900 000 Franken, die Erweiterung des Elektroblocks der TBO 600'000 Franken. Die Kosten des neuen Mittelspannungs-Trasses von 250'000 Franken und ein Kostenanteil an den Grabarbeiten übernimmt die Eniwa.

Ein Kalenderjahr reicht nicht

Aufgrund der Lage der Schönenwerderstrasse sowie auch aus bau- und verkehrstechnischen Gründen, schreibt der Gemeinderat, sei es nicht möglich, das Projekt innerhalb eines Kalenderjahres zu realisieren. Die Strassenerneuerung soll deshalb in zwei bis drei Etappen erfolgen. Der Baustart für den ersten Abschnitt (Dorfstrasse bis Brunnmattweg) ist für 2019 vorgesehen. In Absprache mit der Eniwa AG soll der zweite Teil der Mittelspannungsleitung im Brunnmattweg bis zur Trafostation Kindergarten anschliessend an die Hand genommen werden. Der zweite Abschnitt der Schönenwerderstrasse (Brunnmattweg bis Holzstrasse) könnte, wie es in den Unterlagen heisst, «aus organisatorischer Sicht gleichzeitig mit der zweiten Sanierungsetappe oder nachfolgend» realisiert werden.

Mit der Sanierung des Pilatuswegs ist ein weiteres Strassenbauprojekt traktandiert. Hierfür beantragt der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 710'000 Franken. Für die Altlastensanierung des Scheibenstands und des Kugelfangs der 300-Meter-Scheissanlage Römergut soll ein (den Gesamtbruttokosten entsprechender) Verpflichtungskredit von 620'000 Franken bewilligt werden.

Für den Ersatz des Grusplatzes auf dem Sportplatz Schützenrain durch ein Kunstrasenspielfeld liegt der Gemeindeversammlung ein Kreditantrag (Bruttokredit) in der Höhe von 320'000 vor. Netto kostet das Vorhaben die Gemeinde Oberentfelden, abzüglich des Anteils der Gemeinde Unterentfelden und eines Beitrags aus dem Swisslos-Sportfonds 192'000 Franken.

Aufstockung der Sozialen Dienste

Weiter beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten die Fortsetzung des Projekts «Lohn statt Sozialhilfe» für weitere fünf Jahre. Das Budget wird bei diesem Projekt praktisch ausschliesslich durch den Lohn für den Jobcoach belastet. Die Löhne der am Projekt teilnehmenden Beschäftigten werden vom gemeinnützigen Myrtha-Lüscher-Fonds bezahlt. Traktandiert ist im Bereich der Sozialen Dienste allerdings die Bewilligung zweier zusätzlicher Stellen im Umfang von 160 Stellenprozenten. Es habe sich gezeigt, liest man im «Gmeindsbüechli», «dass mit den aktuell zur Verfügung stehenden Stellenressourcen (610 Stellenprozente) die Voraussetzungen für eine qualitativ gute Arbeitsleistung nicht ausrechen» würden. Das Stellenmanko von 160 Prozent wurde im Zuge einer Organisationsanalyse der Sozialen Dienste, im Vergleich mit anderen Diensten und unter Berücksichtigung von Richtzahlen eruiert. Die Aufstockung belastet das Budget um rund 138 000 Franken pro Jahr.

Das Oberentfelder Budget 2019 rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 110 Prozent mit einem Aufwandüberschuss von rund 300'000 Franken.