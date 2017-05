Der ältere Herr sei am Freitagmorgen auf dem Stützpunkt in Aarau erschienen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie konnte den Mann als rechtmässigen Besitzer ermitteln. Sie gab ihm sein Geld zurück.

Der Dieb hatte das Bargeld am 8. Mai in einer liegengelassenen Tasche im Manor entdeckt und mitgenommen. Ihn überkam jedoch ein schlechtes Gewissen. Am nächsten Morgen gab der Italiener die 3000 Franken bei der Polizei ab. (mwa)