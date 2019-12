30 tödliche Messerstiche – Aargauer Staranwalt Urs Oswald erklärt, wieso das kein Mord ist

Es war ein grausames Bild, das sich den Nachbarn von Hildegard Enz Rivola am Abend des 17. Januar bot: Die 66-Jährige lag blutüberströmt und mit zahlreichen Stichverletzungen vor ihrer Wohnung an der Erlinsbacherstrasse in Aarau. Die Seniorin wurde noch per Ambulanz ins Spital gebracht, doch sie erlag dort am selben Abend ihren schweren Verletzungen.

Rund einen Monat später nahm die Polizei einen 28-jährigen Kroaten fest, der verdächtigt wurde, die Frau erstochen zu haben. Dieser gestand gemäss Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch, die Seniorin umgebracht zu haben. Er hatte laut einem rechtsmedizinischen Gutachten mindestens 30 Mal auf ihren Oberkörper und zahlreiche weitere Male auf Beine und Arme des Opfers eingestochen.