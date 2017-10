Nun stehen alle Kandidaturen für die Aarauer Einwohnerratswahlen fest: Auf insgesamt 9 Listen stehen 205 Personen zur Auswahl. Die AZ hat die meisten Kandidatinnen und Kandidaten in den letzten Wochen schon vermeldet. Und doch sind da und dort im letzten Moment noch Namen hinzugekommen. Bei den Grünen zum Beispiel, die dank Desideria Ulrich (21), Praktikantin Behindertenbetreuung, nun 40 Kandidaturen vorweisen können. Neu kandidieren bei der SVP (jetzt 29 Personen) Harriet Keller-Wossidlo (69), Ärztin; und Benjamin Löffel (35), Betriebsökonom. Die Freisinnigen haben drei Personen nachnominiert und kommen auf 37 Kandidaturen: Alan Arkula (33), Unternehmer; Peter Kuhn (60), Chemiker; und Eduard Brunner (62), Naturwissenschaftler.

Bisher nicht bekannt waren die Kandidaturen der GLP, der CVP und der BDP. Die Grünliberalen treten mit 15 Personen an. Darunter die drei Bisherigen Alexander Umbricht (37), Umweltnaturwissenschaftler; Peter Jann (51), Leiter Naturama; und Nadine Gross (31), Marketingmanagerin. Neu kandidieren: Philippe Kühni (35), Wirtschaftsingenieur; Stefan Wirz (34), Schulleiter; David Umbricht (33), Software Engineer; Christian Peyer (37), Jurist; Sandro Weiersmüller (24), Kundengärtner; Carmen Weiersmüller (28), Restaurationsfachfrau; Christie Seemann (32), Betreuerin; Patricia Seemann (18), Fachfrau Betreuung i.A.; Andreas Holenstein (32), Anwalt; Saichol Ganz-Wanathaisong (43), Grafikerin; Thomas Kucsera (53), Programm-Manager und Judit Kucsera Koos (43), Hausfrau.

Auch die CVP tritt mit allen drei Bisherigen an: Lukas Häusermann (38), Betriebswirtschafter; Barbara Schönberg von Arx (60), Ärztin; und Peter Roschi (59), Musik- und Werklehrer. Hinzu kommen neun neue Kandidierende: Dieter Wicki (50), neu Abteilungsleiter Militär und Bevölkerungsschutz; Regula Haag Wessling (51), Geschäftsführerin; Michael Schibli (36), Treuhänder/Geschäftsführer; Natascha Wertli (33), Kauffrau; Lorenz Strebel (46), Anwalt; Maurus Immoos (35), Historiker; Franziska Montalto-Goetz (28), Sozialpädagogin; Christoph Meier (34), Projektleiter und Otto Wertli (pensioniert).

BDP macht neu auch mit

Erstmals mischt die BDP den Aarauer Einwohnerratswahlkampf auf – «mit einer qualitativ hochwertigen Auswahl» an Kandidatinnen und Kandidaten, wie die Partei schreibt. Insgesamt 5 Personen schickt die Partei ins Rennen. Auf Listenplatz 1 steht Thomas Schnorf, Vorstandsmitglied der Jungen BDP Schweiz. Der 27-Jährige arbeitet als Key Account Manager im Bereich Fachkommunikation Operationen. Auf der Liste finden sich auch ein amtierender Grossrat (Marcel Bruggisser, 49-jährig, Arzt) und ein ehemaliger Grossrat (Stefan Haller, 41-jährig, Informatiker). Ausserdem zur Wahl stellen sich Andrey Svoboda (33), Senior Consultant; und Marianne Pasler (42), Projektleiterin. «Die BDP steht für ein fortschrittliches Aarau mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt», so die Partei. Die BDP will neben einer «zeitgerechten Infrastruktur» auch «das vielfältige kulturelle Angebot fördern» und angesichts der «angespannten Finanzlage» hohe Investitionen «mit Bedacht und Weitsicht tätigen».