Am 3. April 2000 wurden Emma und Max betäubt, in Kisten verladen und mit einem Lastwagen nach Ostdeutschland transportiert. «Käpten Jo» fiel der Abschied von den beiden Tieren nach 29-jähriger Bärenhaltung in Biberstein schwer: «Emma und Max waren für mich wie Haustiere. Es tut weh, sei wegzugeben, Aber es ist das Beste für sie.»

Wie im Graben herumgetigert

In Worbis haben sich die Bären gut eingelebt – auch wenn das fünf Hektaren grosse Freigehe für sie anfänglich ungewohnt war. «Der Graben war noch immer in Emmas Kopf. Stundeland lief sie aufgeregt immer die gleichen Streckenlängen wie in der Grube ab, drehte sich am Ende hoch, als würde sie die Wand noch vor sich haben, um dann durch den Richtungswechsel wieder zum anderen Ende zu laufen», schreibt der Bärenpark im Nachruf von Emma.

18 Jahre lang durfte sie das Leben in der Freianlage geniessen. Ihr Tod war, so der Bärenpark, letztendlich eine Folge der unglücklicheren Jugendjahre: «Emma hatte durch das jahrelange untypische Verhaltensmuster in der Grube ihre Muskeln und das Skelett immer wieder falsch beansprucht, was letztlich zu einer Verwachsung der Wirbelsäule führte und sie auf der Hinterhand immer mehr schwächte.»

Wegen der Abnutzung sei sie in Starrphasen gänzlich unbeweglich gewesen. «Am 11. September konnten wir nichts mehr für sie tun, als sie über die Regenbogenbrücke zu schicken», so der Bärenpark.